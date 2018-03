Portretten Nederlandse soldaten in Afghanistan van Martin Roemers.

In 2002 maakte fotograaf Martin Roemers (1962) een serie portretfoto’s van Nederlandse soldaten in Afghanistan die afkomstig waren uit de Johan Willem Frisokazerne in Assen. De portretten hebben een extra dimensie gekregen doordat ze zijn gemaakt met een antieke camera die hij leende van een straatfotograaf in Kabul. Met Kabul Portraits heeft Roemers een tijdloze serie foto’s gemaakt van soldaten die van alle opsmuk ontdaan zijn. Van 25 maart tot en met 17 juni 2018 toont het Drents Museum op groot formaat veertien van deze indringende foto’s in de tentoonstelling Martin Roemers – Kabul Portraits, Nederlandse soldaten in Afghanistan.

Fotograaf Martin Roemers heeft meerdere projecten gedaan over de gevolgen van oorlogen en conflicten. In 2002 kreeg hij de opdracht van het Legermuseum in Delft om geheel naar eigen inzicht de Nederlandse troepen in Afghanistan te fotograferen. De militairen waren onderdeel van de internationale troepenmacht ISAF, die na de val van de Taliban de veiligheid in Kabul en omgeving moest garanderen.

Ter plekke ontwikkeld

Roemers maakte de foto’s op een bijzondere wijze. Op een plein in Kabul kwam hij straatfotografen tegen die met antieke camera’s en een geheel eigen procedé pasfoto’s maakten. Roemers gebruikte deze methode voor zijn serie. Hij leende een camera van een straatfotograaf, maakte een geïmproviseerde openluchtstudio op de NAVO-basis en koos soldaten uit op hun gezicht en uitstraling. Voor de foto moesten de geportretteerden tien seconden stilzitten terwijl Roemers ze fotografeerde, waarna de Afghaanse fotograaf de foto’s ter plekke ontwikkelde. Het resultaat is een rauwe serie vol imperfecties, vlekken en krassen, maar ook vol ernst.

Gevolgen van oorlogen en conflicten

Martin Roemers (1962) groeide op in Assen en studeerde aan de AKI Academie voor Beeldende Kunst in Enschede. Hij heeft een omvangrijk internationaal oeuvre op zijn naam staan en exposeert wereldwijd. Hij heeft acht fotoboeken gemaakt waaronder Kabul. Nederlandse troepen in Afghanistan. Zijn werk is onder meer opgenomen in collecties van het Rijksmuseum in Amsterdam, Huis Marseille – Museum voor Fotografie in Amsterdam, het Deutsches Historisches Museum in Berlijn en het Museum for Fine Arts in Houston, Texas. The New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker, National Geographic Magazine en vele andere bladen schreven over zijn werk. Roemers wordt vertegenwoordigd door galeries in Amsterdam, Dubai, Parijs en New York.

