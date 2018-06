Beroemde mensen, zoals filmsterren en presidenten, hebben altijd een bijzondere aantrekkingskracht op ons. Iedereen heeft blijkbaar een ingeboren nieuwsgierigheid om hen te leren kennen, om deelgenoot te worden van hun leven. Martin Schoeller maakt dit aanschouwelijk door zijn serie Close Up. Meer dan levensgroot afgedrukte close-up foto’s van voornamelijk Amerikaanse celebrities overdonderen de kijker, die hierdoor ook ook met zichzelf geconfronteerd wordt. “Ik probeer de kwetsbaarheid van mensen te laten zien. Wij hebben allemaal dezelfde angsten en onzekerheden.” Ook al heeft hij bijna iedereen voor zijn lens gehad, hij had en heeft nog steeds een verlanglijstje. “Nelson Mandela stond op mijn lijst, en Fidel Castro. De paus wil ik ook nog een keer portretteren.”

Om van zo extreem dichtbij te fotografen moet een fotograaf een speciale reden hebben. Martin Schoeller stelt dat zijn werk een reactie is op de vaak overdadig geregisseerde glamourfotografie. “Ik vond de mensen op de foto’s in de jaren ‘90 inwisselbaar. Het ging om de kleding, de achtergrond en het licht. Het model kon Merel Streep zijn of iemand anders, de foto was in wezen eigenlijk hetzelfde. Ikzelf was altijd geïntrigeerd in het gezicht van iemand. Wat zegt het gezicht over een persoon? Kun je met een portret een deel van het karakter laten zien? Volgens mij liegen alle foto’s en bestaat er geen objectief beeld. Ik wil dichtbij de eerlijkheid komen en ik hoop hiermee een portret te krijgen dat intiem is en waarbij je het gevoel krijgt dat je dichtbij iemand komt en dat je hem leert kennen. Je kunt nooit de waarheid helemaal weergeven, maar je kunt er wel een beetje dichtbij komen.”

