Tijdens de feestelijke Keep an Eye Grand Grant Evening op 29 november bij film- en muziektheater LantarenVenster in Rotterdam zijn aan veelbelovende talenten van de Nederlandse Fotovakschool grote fotografieprijzen uitgereikt. Zij krijgen hiermee een prachtige kans een veelbelovende start te maken aan het begin van hun fotografie carrière. Fotograaf Marvel Harris is verkozen tot de grote winnaar met het beste fotografische werk en het meest originele projectplan. Hij heeft de hoofdprijs gewonnen ter waarde van €10.000,- en mag daarmee zijn plan gaan realiseren.

Wekenlang hebben tien genomineerden zich voorbereid in aanloop naar dit grote fotografie-event. Zij werden al eerder geselecteerd door een interne jury als beste net-afgestudeerde talenten van de Nederlandse Fotovakschool, een faculteit van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie. Deze fotografen van de toekomst moesten op de feestelijke avond een vierkoppige vakjury overtuigen van hun project. Ten overstaan van 200 man publiek en de jury, bestaande uit Marcel Molle, Ruud Visschedijk, Ari Versluis en Theo Audenaerd vertelden de kandidaten in een één-minuut-pitch waarom hun project de hoofdprijs verdient. De jury beoordeelde de kandidaten vervolgens op hun pitch, projectplan, het fotografisch werk en een vooraf opgenomen pitchfilm. De film werd opgenomen door studenten van de faculteit Dutch Filmers Academie. De avond werd feestelijk omlijst door muzikale optredens van het Isla van Hout trio. Actrice, zangeres en presentatrice Marlijn Weerdenburg, recent deelgenomen aan het RTL 4-programma “Het perfecte plaatje”, presenteerde de avond.

Na een juryberaad is fotograaf Marvel Harris verkozen tot de grote winnaar met het beste fotografische werk en het meest originele projectplan. Hij heeft de hoofdprijs gewonnen ter waarde van €10.000,- en mag daarmee zijn plan gaan realiseren. De jury was het er unaniem over eens dat zijn project echt binnen komt. Zijn verhaal is echt, de beelden zijn goed en het onderwerp relevant. “Het verhaal van Marvel voel je en zijn fotografie is veelbelovend”, aldus jurylid Marcel Molle. Daarnaast heeft fotograaf Maryam Yazdani de aanmoedigingsprijs ter waarde van €2.500,- uitgereikt gekregen. Haar fotografie viel de juryleden direct op tijdens de expositie. Daarnaast presenteerde zij haar pitch overtuigend. “De echtheid van haar pitch raakte ons”, aldus de jury. Beide fotografen krijgen een geweldige kans voor hun fotografiecarrière. Winnaar Marvel Harris: “Ik vind het belangrijk dat ik heb gewonnen, voornamelijk voor alle mensen in dezelfde situatie als mij. Hiermee kan ik laten zien dat zij niet alleen zijn.” De prijzen worden mogelijk gemaakt door de Keep an Eye Foundation. Dankzij deze stichting krijgen veelbelovende, jonge talenten door middel van onder andere prijzen de kans om hun creatieve dromen te verwezenlijken.

Maar er was meer! Ook het publiek heeft al tijdens de voorrondes mogen stemmen op zijn of haar favoriete fotograaf. Hieruit bleek dat ook bij het publiek de fotografie van Marvel Harris opviel. Hij kreeg samen met fotografe Ilse Jutstra de meeste publieksstemmen. Zij delen daarmee samen de publieksprijs ter waarde van €2.500,-. Als extra prijs mogen alle winnaars begin volgend jaar hun werk exposeren tijdens World Press Photo Expo Rotterdam.

Over de winnaars

Marvel Harris, “Inner Journey”: winnaar hoofdprijs van €10.000,- en winnaar publieksprijs van €1.250,-

Wanneer het lastig is om emoties te beschrijven aan een ander, als er geen woorden zijn omdat alles in je is verstild, te pijnlijk is hier woorden aan te geven, dan zou ik willen dat hier een foto van was om uitdrukking te geven aan dat gevoel.

Door mijn camera leerde ik mijn gevoelswereld bespreekbaar te maken. In Inner Journey leg ik door middel van zelfportretten mijn transitieproces van vrouw naar man vast en de rol van mijn eetstoornis hierin. De foto’s zijn soms confronterend om naar te kijken, maar geven ook herkenning. Ik neem je graag een stukje mee in mijn hobbelige weg naar zelfacceptatie.

Maryam Yazdani, “GENEGEERD”: winnaar aanmoedigingsprijs van €2.500,-

Maryam Yazdani is een conceptuele fine art fotografe. Cultuur speelt een grote rol in haar werk. Zij maakt beelden met een boodschap, die tegelijkertijd schoonheid laten zien. Met het project GENEGEERD wil zij de aandacht vestigen op het feit dat genderongelijkheid nog steeds bestaat. Soms zichtbaar, vaak ook onzichtbaar. De oorzaken van het gebrek aan zichtbaarheid zijn uiteenlopend zoals culturele invloeden, taboes en gewenning. Het vraagstuk van gelijkheid tussen man en vrouw, zelfs op microniveau zoals binnen het gezin als minimaatschappij, krijgt minder aandacht. Maryam hoopt dat GENEGEERD mensen emotioneel raakt, inspireert en aan het denken zet; juist dit geeft haar werk de verdieping waar zij naar streeft.

Ilse Jutstra, “Ver..rijk..end ondernemen”: winnaar publieksprijs van €1.250,-

Vanuit mijn achtergrond in ontwikkelingswerk heb ik sterk de behoefte om op te komen voor mensen die leven onder moeilijke omstandigheden. De persoonlijke verhalen motiveren mij als fotografe om deze mensen in de spotlight te zetten, zodat hun verhalen gehoord en gezien worden door een groter publiek. Mijn doel is bewustwording en betrokkenheid creëren. Voor dit project zoek ik het dicht bij mijzelf. Als onderdeel van een ondernemersgezin, wil ik de kleine ondernemers in Gambia fotograferen. Een doelgroep die wil werken aan een beter welzijn in eigen land. Door een tweeluik te maken met een Nederlandse ondernemer, verbind ik de beide ondernemers die elkaar vervolgens verrijken.