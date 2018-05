In de Masterclass van fotograaf Michel Szulc Krzyzanowski wordt mindfulness gecombineerd met creatieve fotografie. Wanneer je fotografeert, leg je vast wat voor jou belangrijk is. Het resultaat zal indruk maken; veel mensen willen jouw foto’s zien, ervaren en kopen. De mate van de indruk die je met je foto’s maakt, wordt bepaald door wie jij bent. Daarom is het essentieel om als fotograaf niet alleen te werken aan je fotografische vaardigheden, maar ook aan jezelf. Met deze bijzondere combinatie van mindfulness en fotografie ga je ontdekken wie je echt bent en dit tot uiting brengen in jouw werk.

Wat houdt deze Masterclass in?

De Masterclass begint met de mindfulness training onder de deskundige en warme begeleiding van Manon Hornman. Hiermee kom je dichter bij jezelf en zul je ontdekken wat voor jou echt belangrijk is. In de middag ga je dit vertalen naar humanistische fotografie onder begeleiding van de ervaren Michel Szulc Krzyzanowski. Samen bespreken we aan de hand van het door jou meegenomen werk en de ervaringen in de ochtend welk thema in je leven en jouw fotografie belangrijk is. Op basis hiervan komen we samen tot een opdracht waarvan jij de resultaten in de twee volgende cursusdagen gaat presenteren.

De Masterclass vindt plaats in een mooie ruimte in het oude vestingstadje Woudrichem. Centraal in Nederland gelegen. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Woudrichem_(plaats) en goed te bereiken met openbaar vervoer. We beginnen om 10 uur ’s ochtends en ronden af om 5 uur ’s middags. Tussen de middag heb je 1,5 uur om te lunchen, ruimschoots voldoende tijd voor het eten van de door jou meegebrachte lunch of om wat te eten bij één van leuke eetgelegenheden in de vesting. Voor koffie, thee en water wordt gezorgd.

Meer informatie:

Meer informatie vind je op www.beleefbewust.nu (Manon Hornman) of www.szulc.info , (Michel Szulc Krzyzanowski). Vragen? Bel met Manon 06 46607461 of Michel 06 85638447

Wil je weten hoe anderen de Masterclass gegeven door Michel ervaren hebben? Kijk dan de video op Youtube waar deelnemers hun ervaring met ons delen. https://www.youtube.com/watch?v=v4EHMXJJWLc&feature=youtu.be. Ook is er een TV uitzending met een indringend interview met Michel Szulc Krzyzanowski: https://www.npo.nl/de-boeddhistische-blik-een-andere-kijk-op-kunst/04-03-2018/KN_1697673

Aanmelden:

Het deelnemersaantal is beperkt tot een maximum van 10 personen, uit ervaring is gebleken dat dan de individuele aandacht het beste gewaarborgd is. Vol=Vol Wil jij deze unieke ervaring mee maken? Meld je dan snel aan!

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar info@szulc.info en manon@beleefbewust.nu onder vermelding van:

– opgave voor Fotografeer je nader, – naam, – adres, – telefoonnummer. Je ontvangt dan een e-mail ter bevestiging met de overige informatie.

Zondag 17, 24 juni en 1 juli 2018 10.00 uur tot 17.00 uur, ‘t Rondeel in Woudrichem, Deelnamebedrag € 375,-