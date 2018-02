Een driedaagse Masterclass in Humanistische Fotografie en Mindfulness

Wanneer je fotografeert, leg je vast wat voor jou belangrijk is. Het resultaat kan veel indruk maken: veel mensen willen jouw foto’s zien, ervaren en kopen. De mate van de indruk die je met je foto’s maakt, wordt bepaald door wie jíj bent.

Daarom is het essentieel om als fotograaf niet alleen te werken aan je fotografische vaardigheden, maar ook aan jezelf. Met deze bijzondere combinatie van mindfulness en fotografie ga je meer ontdekken wie je bent en hoe je dit kunt uiten in jouw werk.

De dagen van de Masterclass beginnen we met mindfulness meditaties onder de deskundige en warme begeleiding van Wineke van Aken. Hiermee kom je dichter bij jezelf en zul je ontdekken wat voor jou belangrijk is in het leven. In de middag ga je dit vertalen naar humanistische fotografie onder begeleiding van de ervaren Michel Szulc Krzyzanowski. Samen met Michel bepaal je aan de hand van meegenomen werk welk thema op dit moment in jouw leven en in je fotografie belangrijk is. Op basis hiervan komen jullie samen tot een opdracht waarvan je de resultaten in de twee daaropvolgende dagen gaat presenteren.

• Meer info over de Masterclassgevers op www.mettamind.nl (Wineke van Aken) of www.szulc.info (Michel Szulc Krzyzanowski).

• Meer informatie? Bel met Wineke van Aken (0621511410).

Tip: Kijk 4 maart om 15:50 uur bij NPO2 naar het KRO/NCRV programma ‘Een

andere kijk’ met een interview met Michel Szulc Krzyzanowski over zijn werk en

leven als conceptueel fotograaf!

8, 15, 22 april 2018 van 10 – 17 uur.

Centrum De Roos, Vondelpark Amsterdam

Deelnamebedrag € 325,-