In het Academiehuis in Zwolle worden in het kader van De Stad Vertelt verschillende masterclasses gehouden.

Op 17 maart 2018 van 09.30 – 12.00 uur neemt Ton Hendriks, fotograaf en hoofdredacteur Pf, vakblad voor professionele fotografie, ons mee op het pad van storytelling in fotografie in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Aan de hand van eigen werk, laat hij zien hoe fotobeelden betekenis hebben en hoe je als fotograaf je eigen methode van storytelling kunt ontwikkelen. De deelnemers gaan zelf aan de slag met hun eigen foto’s en leren kijken naar elkaars werk. Ton Hendriks studeerde filosofie en vestigde zich later als fotograaf. Hij werkt momenteel aan een internationaal boek over straatfotografie, dat binnenkort uitkomt. Het boek Beeldspraak wordt door menige Fotoscholen en amateur fotoclubs gebruikt. Kosten: 25 euro per deelnemer. Dit is een onderdeel van het grote foto- en videoproject De Stad Vertelt – World Press Photo tentoonstelling 2018 in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Info en aanmelding: fieke@academiehuis.nl, 06 – 22218109 of www.worldpressphotozwolle.nl.

Op 24 maart 2018 van 11.00 – 16.30 uur wordt een bezoek gebracht aan de tentoonstelling de Zilveren Camera in Museum Hilversum in het kader van het project De Stad Vertelt – World Press Photo tentoonstelling 2018 van het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Bert Janssen, fotograaf en docent FotoVakschool Apeldoorn en Amsterdam verzorgt een rondleiding. Er wordt geluncht bij Mout, daarna volgt een masterclass over ‘Storytelling in fotografie’ bij de Dutch Filmers Academy Hilversum door Bert Janssen. Het thema is De Stad Vertelt, Deelnemers gaan zelf aan de slag met een eigen beeldverhaal. Er is aandacht voor de foto- en videowedstrijd De Stad Vertelt voor amateurs en professionals in het kader van de World Press Photo tentoonstelling van 30 augsusts tot 24 september in Zwolle. Wij gaan op zoek naar beeld- verhalen van de stad: Zwolle Vertelt, Amsterdam Vertelt, Groningen Vertelt,……

Kosten 25 euro per deelnemer (excl. museumbezoek (museumjaarkaart: gratis), reiskosten en luncht). Opgave via de website www.worldpressphototzwolle.nl/de stad vertelt voor amateurs en professionals. Aanmeldingsformulier verzenden of opvragen: fieke@academiehuis.nl.

Op 7 april 2018 van 09.30 – 12.00 uur gaat Willem Alkema, journalist, regisseur, programmaker bij Dwars Producties in Zwolle in zijn masterclass in op het maken van audiovisueel beeldmateriaal. Hoe bouw je een script op, wat is je thema, wie is je hoofdfiguur en welke fasen laat je zien in je audiovisueel beeldverhaal van 3 minuten. In deze masterclass zal Willem vooral ingaan op het maken van beeldverhalen rond een zelfgekozen onderwerp. Dit als in het kader van het project De Stad Vertelt – World Press Photo tentoonstelling 2018 in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Willem heeft diverse documentaires en programma’s voor RTV Oost en de landelijke omroepen gemaakt en heeft voor DWDD op weg naar de Olympische Spelen in PyeongChang reportages gemaakt over een aantal bekende sporters. Willem Alkema is nauw betrokken bij de totale producties en reportages van het Bevrijdingsfestival Zwolle maar ook als regisseur betrokken bij de verbinding met alle locaties op 5 mei 2018. . Info en aanmeldingen: fieke@academiehuis.nl, kosten 25 euro per deelnemer, info: www.worldpressphotozwolle.nl.