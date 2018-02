Een absolute aanrader is de uitgebreide tentoonstelling van MICHAEL WOLF | LIFE IN CITIES in het Fotomuseum Den Haag. Elke project van Wolf is een verrassing en betekent een nieuwe wending in zijn werkwijze. Van portretten van metroreizigers tot architectonische opnamen, en van een grote installatie van plastic speelgoed tot een serie echte meegebrachte stoelen uit Hong Kong.

Een persoon achter een beslagen ruit wendt het hoofd af en sluit de ogen in een poging de lens van de fotograaf te ontwijken. De metroreiziger staat klem tussen de andere forenzen en kan geen kant op wanneer fotograaf Michael Wolf aan de andere zijde van het raam zijn camera op hem richt. Gedurende de jaren 2010 – 2013 keert Wolf telkens terug naar hetzelfde perron in Tokyo. Hij wacht daar als een jager op zijn prooi. Dit resulteert in Tokyo Compression, wellicht zijn beroemdste fotoserie waarin hij de onderwerpen privacy en voyeurisme tot in detail onderzoekt. In de dichtbevolkte wereldsteden waar Michael Wolf werkt, zijn deze thema’s onvermijdelijk. Het Fotomuseum Den Haag toont een groot overzicht van Wolfs werk, vanaf zijn vroegste jaren als documentairefotograaf tot en met zijn recentere series Architecture of Density(2003 – 2014) en Transparent City (2006).

FOTOJOURNALIST IN DUITSLAND

Michael Wolf werd in 1954 geboren in München. Hij groeide op in de Verenigde Staten en Canada, maar keerde voor zijn studie terug naar Duitsland waar hij van 1972 tot 1976 les kreeg van Otto Steinert, de legendarische professor van de Folkwang School in Essen. Wolf begon zijn carrière als fotojournalist voor onder meer de gerenommeerde tijdschriften Geo en Stern. In 2003 maakte hij de overstap naar vrij werk. Desondanks blijft zijn fotografie geworteld in de traditie van de sociaal geëngageerde documentairefotografie. Het centrale thema van zijn oeuvre is het leven van mensen in de altijd veranderende metropolen.

LEVEN IN HONG KONG

Sinds 1994 woont en werkt Michael Wolf in Hong Kong. Deze stad, met meer dan zeven miljoen inwoners, is zijn inspiratiebron geworden. In de serie 100 x 100 (2006) portretteert hij honderd bewoners van een wooncomplex die ieder op een krappe negen vierkante meter wonen. Hong Kong Corner Houses (2005 – 2011) is een serie foto’s van de meest markante, vaak illegaal aangepaste en uitgebouwde hoekhuizen van de stad. Deze veelal jaren 50 en 60 gebouwen vormen een bedreigde soort – ze worden vervangen door nieuwe gebouwen in een poging de razendsnelle ontwikkeling van de stad bij te benen. In Architecture of Density (2003 – 2014), een van Wolfs meest beroemde series, worden foto’s van de volgebouwde stad zo aangesneden dat hemel en horizon ontbreken en het beeld bijna abstract wordt. Informal Solutions (2003 – heden) toont de ad-hoc oplossingen die Wolf dagelijks in de steegjes van Hong Kong tegenkomt in de vorm van provisorische constructies die alledaagse gebruiksvoorwerpen een onverwachte functie geven.

PRIVACY EN VOYEURISME

In Transparent City (2006) speelt Michael Wolf – net als in Tokyo Compression – met thema´s als privacy en voyeurisme in de grote stad. In Chicago werd hij getroffen door de transparantie van de architectuur. Hij raakte gefascineerd door wat er plaatsvond in de gebouwen in plaats van daarbuiten. Zo ontstond de serie Transparent City Details(2006). Hiervoor inspecteerde Wolf elke centimeter van zijn foto’s op zoek naar merkwaardige menselijke activiteit; hij brengt individuen in beeld die zich op grote hoogte onbespied wanen. Hij blaast details op tot we in grove pixels bijvoorbeeld een zakenman herkennen die op kantoor een golfballetje slaat of iemand die vol vertwijfeling zijn gezicht in zijn handen laat zakken. De foto’s, geschoten tijdens de begindagen van de wereldwijde financiële crisis, tonen de monumentale grootte van de gelikte gebouwen in contrast met de kwetsbaarheid van haar gebruikers.

Zoals Michael Wolf inzoomt op zijn eigen foto’s van Transparent City, zo laat Google Street View ons de stad zien. Geïnspireerd door dit nieuwe fenomeen – dat in 2007 werd geïntroduceerd op internet – begint de fotograaf een gelijknamig project in 2008 wanneer hij een tijdje in Parijs woont. Via Google Street View, dat destijds aanzienlijk minder onderhevig was aan censuur, probeert hij zich de stad eigen te maken. Onderweg in Google Street View ontdekt Michael Wolf een oudere vrouw die op de stoep is gevallen, een vechtpartij, een wildplasser en vele opgestoken middelvingers naar de Google-camera. Door foto’s van deze internetbeelden te maken, slaat Wolf nieuwe wegen in en ontwikkelt hij een alternatieve vorm van straatfotografie.

THE REAL TOY STORY

De indrukwekkende, wandvullende installatie The Real Toy Story (2004-2018) vormt een commentaar op de industriële massaproductie in China. Een enorme hoeveelheid door Wolf verzameld ‘Made in China’-speelgoed (circa 20.000 stuks op 40 vierkante meter) flankeert de foto´s die hij maakte van arbeiders in Chinese speelgoedfabrieken. De verlegen en soms gelaten blikken van de arbeiders vormen een schril contrast met de overweldigende hoeveelheid goedkoop speelgoed.

PREMIÈRE IN ARLES

De tentoonstelling is een productie van Fotomuseum Den Haag en beleefde deze zomer een première tijdens het toonaangevende fotofestival Les Rencontres de la Photographie in Arles. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus getiteld Worksmet teksten van Marc Feustel, Jan-Philipp Sendker en Wim van Sinderen (Peperoni Books, € 50,00).

Nog te zien tot 22 april 2018 Fotomuseum Den Haag

http://www.fotomuseumdenhaag.nl