In het Fotomuseum Den Haag hangt een bijzondere expositie van de Duitse kunstenaar-fotograaf Michael Wolf. Er hangen niet alleen foto’s. Er is ook een enorme installatie opgebouwd van plastic speelgoed, en er staan versleten stoelen uit Hongkong. Fotografie als totaalervaring. Een aanrader!

Wolf woonde jarenlang in het Verre Oosten, in Japan en in Hongkong. In Tokio maakte hij de serie Tokyo Compression van reizigers in de metro. De foto’s laten het drukke leven van de metropool zien. Nog veel indrukwekkender is de serie Architecture of Density met reusachtige foto’s van onpersoonlijke wolkenkrabbers in Hongkong. Op de foto’s heeft Wolf de horizon en de lucht weggelaten, zodat je alleen een abstracte beleving krijgt van de oneindig vele etages.

De foto’s van deze serie hangen aan ijzeren kabels in de vrije ruimte van de expositiezaal. Door deze manier van presenteren, word je als kijker de beelden ingezogen. De metropool toont zich als een onherbergzame en anonieme blokkendoos van woningen. Daarnaast heeft Wolf portretten gemaakt van de bewoners in hun appartementen: de serie 100×100. Met dezelfde strakke, registrerende (misschien wel typisch Duitse) stijl, legde hij de eenvoudige optrekjes vast van vaak eenzame bewoners.

De aanloop van de series in Hongkong is Hong Kong Corner Houses. Dit zijn monumentale foto’s van de typische hoekhuizen die je in Hongkong kunt tegenkomen. Het zijn soms kleurrijke, maar vaak vervallen en zwartgeblakerde gebouwen.

De installatie van plastic speelgoed is niet zonder maatschappijkritiek. Tussen het speelgoed zie je foto’s van fabrieksarbeiders zonder handen, armen, voeten of benen. Dit is het gevolg van de gevaarlijke omstandigheden in de Chinese fabrieken. Wolf heeft zich niet beperkt tot zijn eigen fotografie. Hij verzamelde ook beelden van Google Street View en blies deze zo op dat ze kunst werden. Dat Wolf ook humor heeft bewijzen de kleine series met zwabbers, stoelen en plastic handschoenen.

Michael Wolf ontwikkelde zich van fotojournalist tot autonoom kunstenaar. Hij was leerling van de beroemde Otto Steinert. Later werkte hij voor de gerenommeerde tijdschriften Geo en Stern. In 2003 gooide hij het roer om en besloot hij voor zichzelf te werken, maar wel geworteld in de traditie van de geëngageerde documentaire fotografie. Zijn centrale thema is het leven van mensen in megasteden.

De expositie is te zien tot 22 april in Fotomuseum Den Haag. www.fotomuseumdenhaag.nl

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus getiteld Works met teksten van Marc Feustel, Jan-Philipp Sendker en Wim van Sinderen (Peperoni Books, € 50,00).