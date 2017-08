De Pentax KP is bij de TIPA Award uitgeroepen tot ‘Best APS-C DSLR Expert camera.’Natuur- en wildlife fotograaf Mike Muizebelt werkt al zijn hele leven met Pentax en is sinds 2014 ambassadeur. De nieuwe KP kreeg direct een plaats in zijn tas.

De Pentax KP gaat als DSLR de concurrentie aan met de sterk opkomende spiegelloze camera’s. Het is een uiterst compacte body met veel ‘vermogen’ onder de kap. De 24mp APS-C CMOS sensor heeft een maximale ISO-setting van 819.200; dertien stops dus vanaf ISO 100, waardoor je in de meest onmogelijke lichtsituaties kunt fotograferen. De camera heeft twee sluiteropties, een elektronische en een mechanische. Met de laatste kun je tot 1/6000 seconde opnemen, met de elektronische sluiter zelfs tot 1/24.000.

De Pentax KP is volledig geseald en dus goed bestand tegen vocht en stof. Het pentaprisma geeft een volledig 100% zoekerbeeld, en met de GPS-module kun je altijd zien waar de beelden zijn geschoten. Ook voor de filmer heeft de camera alles aan boord wat je nodig hebt. Je kunt er Full HD (1920×1080) mee filmen op 25p of 60p HD Ready (1280×720). De mooiste filmoptie is toch wel de ingebouwde vijfassige stabilisatie, waarmee je professioneel steady beelden schiet. Een statief of slider heb je hierdoor veel minder snel nodig.

Mike Muizebelt

Natuur- en wildlife fotograaf Mike Muizebelt is tijdens zijn reizen naar Afrika, Azië en de afgelegen delen van Europa altijd op zoek naar de aantrekkelijke kant van de natuur. Muizebelt houdt van experimenteren; hij schuwt bewegingsonscherpte en het ND-filter niet.“Met de Pentax KP kan ik in de meest extreme situaties fotograferen”, aldus Muizebelt. ”Er zitten zevenenzestig seals in de camera, waarmee hij in stof en regen zijn werk goed doet, maar ook tot -10 graden doet de KP niet moeilijk en blijft de camera functioneren. Die betrouwbaarheid vind ik erg belangrijk.” Ook de verbeterde autofocus spreekt Muizebelt erg aan. “Op de AF-C stand zijn nagenoeg alle gemaakte beelden scherp. Ik hoef tussendoor niets meer weg te gooien van mijn geheugenkaart.” Erg enthousiast is hij over de verhoogde ISO. “819.200 is er natuurlijk alleen voor extreme situaties, maar op 12.800 is het beeld nog echt goed bruikbaar, scherp en vrijwel ruisloos.”

Muizebelt gebruikt de vijfassige stabilisatie op twee manieren voor zijn fotografie. “Handheld kun je veel langere sluitertijden blijven gebruiken. En wat ik superhandig vind: de horizon wordt door de vijfassige stabilisatie rechtgezet, tot wel 2 graden.”