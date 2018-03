Reflex Gallery in Amsterdam presenteert van 7 april tot en met 22 mei 2018 de solo-expositie ‘ART HISTORY’ van de Britse fotograaf Miles Aldridge (Londen, 1964). De kunstenaar maakt sinds de jaren negentig naam met kleurrijke en vervreemdende foto’s van prachtige vrouwen in glamoureuze settings. De expositie laat een selectie van zijn nieuwste werk zien. Miles Aldridge is bij de opening aanwezig voor een artist talk en signeersessie.

Voor zijn meest recente series werkte Miles Aldridge samen met Maurizio Cattelan, Gilbert & George en Harland Miller. Daarbij refereert Aldridge aan het werk van deze beroemde hedendaagse kunstenaars en combineert dit met zijn eigen, kenmerkende stijl. De titels (after Cattelan), (after Gilbert & George) en (after Miller) spreken dan ook voor zich. In de laatste twee series wijkt de fotograaf af van zijn vertrouwde techniek en maakt hij voor het eerst gebruik van fotogravure en zeefdruk.

Naast de (after) series zijn tijdens de expositie ook unieke Polaroids en een aantal nieuwe en nog nooit eerder getoonde werken te zien, waarbij Aldridge teruggrijpt op de klassieke oudheid en de iconische stijl van Renaissance schilders als Botticelli en Lucas Cranach.

Hoewel gestart in de modefotografie, is het werk van Miles Aldridge niet meer weg te denken uit de kunstwereld. Zijn foto’s zijn tentoongesteld in musea wereldwijd en opgenomen in de collecties van onder meer het Victoria and Albert Museum in Londen, National Portrait Gallery in Londen en The International Center of Photography in New York. Daarnaast is zijn werk gepubliceerd in toonaangevende bladen als Harper’s Bazaar, Numéro, Vogue, The New York Times en TIME magazine. Twee van zijn foto’s voor TIME magazine werden genomineerd als beste covers van 2017.

Reflex Gallery heeft samen met Miles Aldridge verschillende publicaties uitgegeven, waaronder The Cabinet (2007), Acid Candy (2008), Kristen (2011), One Black & White and Twenty Colour Photographs (2014) en (after Cattelan) (2017).

