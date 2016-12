De Joke Veeze Foundation organiseert voor de derde keer een wedstrijd voor nieuw modetalent. In 2017 staat de wedstrijd in het teken van modefotografie met als thema ‘Dare to be different’. De modefotoprijs wordt in samenwerking met het FotoFestival Naarden georganiseerd.

Deelnemers krijgen de opdracht om voor een avantgardistisch modemagazine een serie van minimaal 2 en maximaal 5 modefoto’s te maken. Daarbij vormt het thema ‘Dare to be different’ het uitgangspunt. De foto’s mogen in samenwerking met een fotostylist worden gemaakt. Inzenden kan tot uiterlijk 31 maart 2017.

De foto’s van alle genomineerden zijn tijdens het FotoFestival Naarden, van 20 mei tot en met 18 juni 2017, op een speciale expositie te zien. De feestelijke prijsuitreiking is op zaterdag 27 mei.

De modefotoprijs is gericht op jonge fotografen, waaronder zowel studenten van modeacademies, fotoacademies, fotografieopleidingen en kunstacademies als recent afgestudeerden. Deelnemers mogen niet ouder zijn dan 25 jaar.

Aan de Joke Veeze Award 2017 is een geldbedrag verbonden van € 3.500,-. De jury bestaat uit modefotograaf Rohn Meijer, modestylist Frans Ankoné en galeriehouder Eduard Planting (tevens hoofdcurator van het FotoFestival Naarden).

Joke Veeze Foundation

Joke Veeze (1945-2013) was 25 jaar de bevlogen directeur van Akademie Vogue te Amsterdam. Na haar overlijden is in haar naam een stichting opgericht die ten doel heeft getalenteerde studenten en recent afgestudeerden op het gebied van modevormgeving en modestyling te ondersteunen. De Joke Veeze Foundation wil dit bereiken door jaarlijks onder meer een modeprijs en masterclass te organiseren.