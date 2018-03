Nieuwe tentoonstelling doorbreekt het clichébeeld van China



Ruben Terlou brengt met zijn tentoonstelling Dwars door China het hedendaagse China in beeld. Hij laat zien hoe de Chinezen zich wapenen tegen het verlies dat de modernisering brengt en hoe zij meegaan met de geboden kansen. Vanaf 31 maart staat Museum Hilversum volledig in het teken van het nieuwste werk van documentair fotograaf Terlou.

China kent naast futuristische miljoenensteden ook bijzonder historisch erfgoed en eeuwenoude tradities. Een land met veel vergezichten en culturen, maar ook een land, dat snel verandert. Terlou die onlangs nog veel lof oogstte met zijn tv-documentaireserie Door het hart van China legde het land ook met zijn fotocamera vast. ‘Ik wil in de tentoonstelling Dwars door China, met beelden waarin de mens centraal staat, een indruk geven van de ontwikkelingen in het China van nu’, aldus Terlou.

Nieuwsgierig

Terlou benadert China op een persoonlijke manier, hij spreekt de Chinese taal en is nieuwsgierig naar wat de Chinezen denken, voelen en beleven. Zijn artistieke talent schuilt in zijn vermogen door te dringen tot de kern. ´Hij heeft een eigen stijl van fotograferen´, aldus museumdirecteur Stef van Breugel. ´Hij zoekt in zijn fotografie naar tableaus van mensen en landschappen die zijn te vergelijken met filmscenes. Soms als in een schouwspel om ons de ontwikkeling te laten zien en andere keer brengt hij zijn camera dicht bij de mensen.’ Hij doorbreekt in de tentoonstelling het clichébeeld dat wij doorgaans van China hebben. Het oordelen over de vooruitgang van het moderne China of de prijs die men daarvoor betaalt, laat hij over aan het publiek.

Videokunst

Naast de nog niet eerder getoonde beelden van Terlou, zijn in de projectzaal van het museum de video’s De Massage is het Medium en Een Oproep van de Chinese kunstenaar Yin Aiwen te zien. Twee indrukwekkende korte films over een brief aan een onmogelijke liefde en een massage-ervaring.

De tentoonstelling is in samenwerking met Sony, VPRO en CinemAsia tot stand gekomen en is van 31 maart tot en met 27 mei iedere dag te bekijken.