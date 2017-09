Museum Jan Cunen in Oss staat in het teken van powervrouwen! Na een verbouwing en uitbreiding heropent het museum op 30 september 2017 met maar liefst vier tentoonstellingen waarin de vrouw centraal staat: krachtig en inspirerend. Met ‘Vrouwen van Oranje’ brengt Museum Jan Cunen voor het eerst 50 portretten van vijf Nederlandse koninginnen samen. Daarnaast zijn foto’s van Micky Hoogendijk en beelden van Margot Homan te zien, en de presentatie ‘De pil van Oss!’.

Kysia Hekster, royalty-verslaggever bij de NOS, zal de tentoonstellingsreeks in het Brabantse museum feestelijk openen. De uiteenlopende exposities hebben één overeenkomst: de vrouwelijke identiteit. In ‘Vrouwen van Oranje’ gaat het over ontmoetingen tussen koninginnen en kunstenaars: over hoe de vorstin zichzelf wil presenteren en over hoe de kunstenaar haar ziet. Micky Hoogendijk brengt in haar foto’s van de vrouw haar sensibiliteit en tegelijkertijd haar sterkte naar voren. De sculpturen van Margot Homan tonen eenzelfde combinatie van kwetsbaarheid en kracht. In het verhaal van de pil gaat het over het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.

Vrouwen van Oranje – Portretten van vijf koninginnen

Circa 50 monumentale en intieme portretten van de Nederlandse vorstinnen Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Máxima vertellen het verhaal van vijf krachtige vrouwen die inspireren, richting geven en verbinden. Tegelijkertijd geeft deze portrettengalerij een kunsthistorisch overzicht van de late negentiende eeuw tot nu. Van Jan Toorops tekening van Emma en Wilhelmina’s beeltenis door Charlotte van Pallandt via Juliana’s portret door Sierk Schröder en Andy Warhols schilderij van Beatrix tot foto’s van Máxima door Erwin Olaf. Ook wordt Máxima’s inhuldigingsjurk van de hand van Jan Taminiau getoond. De diverse bruiklenen zijn onder meer afkomstig van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Paleis Het Loo en het Rijksmuseum. Uitgeverij Waanders verzorgt de begeleidende publicatie.

Naakte emotie – Fotograaf Micky Hoogendijk

Haar werk is meer dan alleen fotografie. De gelaagdheid in Micky Hoogendijks magische foto’s geeft diepgang: “Ik voer zowel mezelf, als mijn onderwerpen mee op een provocerende reis, met fundamentele vragen over het leven en ons bestaan tot gevolg”, zo zegt de vanuit Los Angeles werkzame Hoogendijk. Na een carrière als model en actrice vond zij in de fotografie haar bestemming. In haar vrouwbeeld geeft ze ook zichzelf bloot: haar persoonlijke kracht en kwetsbaarheid komen er in samen. Micky Hoogendijk is de vrouw die zij fotografeert.

Iconisch – Sculpturen van Margot Homan

De van origine Osse beeldhouwster en ver over de landsgrenzen bekende Margot Homan brengt met de expositie ‘Iconisch’ bronzen en marmeren vrouwengestalten naar Museum Jan Cunen. Haar beelden ogen klassiek en verleidden de beroemde kunsthistoricus Sir Ernst Gombrich ooit tot de uitspraak: “Het is werkelijk een troost dat een dergelijk meesterschap nog bestaat.” Homan weet de vrouw op iconische wijze neer te zetten: universeel en geïdealiseerd, waardoor er een bovenmenselijke sfeer rond haar beelden hangt.

De pil van Oss!

De presentatie over de pil vertelt over de betekenis van de anticonceptiepil voor de vrouw. Wat voor velen onbekend is, is dat deze in 1962 in Oss werd geïntroduceerd door Organon, het huidige MSD. De pil is van enorme invloed geweest op het onafhankelijkheidsstreven, het zelfbewustzijn en de ontwikkeling van de vrouw. Werd het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw in Oss geboren?

30 september 2017 – 14 januari 2018

Museum Jan Cunen

www.museumjancunen.nl