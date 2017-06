De Nederlandse fotojournalist Jeroen Swolfs reisde tussen 2009 en 2016 rond de wereld en fotografeerde het straatleven in alle hoofdsteden ter wereld voor het unieke project Streets of the World. Al Swolfs’ 195 foto’s krijgen van 16 juni tot oktober 2017 een vaste plek in het Streets of the World Photo Museum op het geschiedenisrijke Hembrugterrein in Zaandam.

Verbondenheid

De expositie en het fotoboek hebben een duidelijk doel. “Streets of the World is een uniek fotoproject dat eraan bijdraagt mensen een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid te geven. Zo geeft het project een uniek kijkje achter de schermen van hoofdsteden die door media vaak afgeschilderd worden als alleen gevaarlijk en onrustig. Mijn foto’s tonen een andere kant van het verhaal, een kant die betrokkenheid, verbondenheid en hoop biedt”, aldus Swolfs. Alleen straten in de hoofdsteden van Jemen, Libië en Equatoriaal Guinee zijn nog niet door Swolfs gefotografeerd. “Hoewel ik nog drie landen heb te gaan, wil ik in deze tijden van polarisatie, onrust en groeiende angst voor oorlog en terrorisme niet wachten om mijn verhaal te delen met dezelfde wereld die ik in de afgelopen zeven jaar ook heb mogen fotograferen en leren kennen.”

Indrukwekkende reis

Het Streets of the World Photo Museum in Zaandam, met een oppervlakte van 3800 m2, telt vier ruimtes en laat het publiek het project van Swolfs op levensgroot formaat beleven. Swolfs: “Ik heb zeven jaar gereisd om verhalen te verzamelen. De komende zeven jaar gebruik ik om met deze verhalen te reizen over de wereld. Ik ben zeer vereerd dat ik dit avontuur nu zo met iedereen kan delen, ongeacht leeftijd, nationaliteit of afkomst. Als bezoeker loop je langs een tijdlijn van zeven jaar door alle continenten met foto’s waarbij het voelt alsof je door een straat in Pyongyang in Noord-Korea, een haventje in Lomé, Togo of een park in Tegucigalpa in Honduras loopt. Het museum is een indrukwekkende reis.”

Informatie

Het Streets of the World Photo Museum is gevestigd aan Slaghoedje 52, op het Hembrugterrein in Zaandam. Het fotomuseum is van 16 juni tot en met 30 september van woensdag tot en met zondag geopend van 10 tot 18 uur. Meer informatie: www.streetsoftheworld.com.

Fotoboek

Er verschijnen twee edities van het fotoboek Streets of the World: de basis editie en een Limited Deluxe editie die groter van formaat is en waarbij een exclusieve art print is bijgesloten. 436 pagina’s met op elke spread een foto van het straatleven in 195 landen, ingedeeld per werelddeel. Naast de foto’s steeds de motivatie voor de gekozen plek en uitleg over de inhoud van het beeld maar ook feiten en cijfers van het betreffende land.

