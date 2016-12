Fotowedstrijden als graadmeter. Het is de manier voor fotografe Deborah Roffel om te zien of ze op de juiste weg zit. Met haar vrije werk valt ze regelmatig in de prijzen, onlangs nog met meerdere foto’s bij de Tokyo International Foto Awards 2016. Dat werk gaat alle kanten op: van een fotoserie met ‘muze’ Evgeniy Levchenko en het Friese paard Jauke (ook een geliefd model) tot artistieke beelden van een muzikaal kwartet. De diversiteit in haar fotografie komt ook tot uiting in haar loopbaan: naast haar carrière als fotograaf, is ze Natres Militair (soldaat eerste klas) voor Koninklijke Landmacht bij de 43 Gemechaniseerde Brigade.

“Het was vroeger een keuze tussen de Kunstacademie en Defensie. Mijn moeder vond de laatste niet zo’n goed idee. Het is mijn eigen keuze geweest om naar de Kunstacademie te gaan, maar daarin heb ik het advies van mijn ouders wel meegenomen,” vertelt Roffel. De interesse bleef. “Ik ben nu anderhalf jaar soldaat eerste klas, dat doen mensen naast hun reguliere baan. Wel word je aan dezelfde trainingen onderworpen als ‘gewone’ soldaten. En krijg je dezelfde fysieke en psychologische testen. Als Natres Militair word je indien nodig ingezet. Dat zou bijvoorbeeld kunnen wanneer in Nederland een aanslag wordt gepleegd, of bij een overstroming. Volgend jaar ga ik anderhalve week naar Polen om daar de 43 Gemechaniseerde Brigade te ondersteunen. Beveiligen en bewaken, dat is onze taak.”

Leeftijdsgrens

Iets heel anders dan de fotografie. Al zou ze ook graag voor Defensie fotograferen. “Daar heb ik wel met Defensie over gesproken, alleen zij hanteren een bepaalde leeftijdsgrens voor de functie van fotograaf die ik al gepasseerd ben.”

In haar vrije werk komt voormalig voetballer Evgeniy Levchenko regelmatig voor. “Sinds 2007 werken we samen. Ik ken hem via FC Groningen. Al voor mijn afstuderen aan de Kunstacademie werkte ik daar al als fotograaf. Zijn vrouw Victoria heeft een stuk voor mijn scriptie geschreven. Zo ben ik met hem in contact gekomen. Voor FC Groningen heb ik regelmatig wedstrijdbeelden van hem gemaakt.”

Voordat ze een definitieve keuze voor de Autonoom Beeldende Kunst, studierichting fotografie maakte, volgde Roffel Scenography – Theatervormgeving aan Academie Minerva. Handig, want zo heeft ze connecties in de theaterwereld. Het theater is uitermate geschikt voor fotowerk. “Ik heb daar de beschikking tot prachtige lichten en rookmachines. Mijn eerste serie met Lev heb ik in het theater gemaakt, het zijn heel sferische voetbalfoto’s.”

Slakken

Met regelmaat maakt ze een serie met de ex-voetballer, tegenwoordig voetbalanalyticus voor FOX Sports en de Oekraïense televisie. “We doen dit in samenspraak, de beelden zie ik al voor me en ik werk deze samen met hem uit. Zoals de foto van Jauke, het Friese paard, zittend op de grond, waar Lev met zijn gitaar voor zit. Als ik dat uitleg – jij zit met je gitaar tegen de voorbenen van het paard, dat op de grond zit, dan laat hij zich overtuigen. Of het nu een tijger is, een paard, of een heleboel slakken: Lev doet zijn naam wel eer aan. Hij doet het allemaal.”

Secondewerk

“Bij dit soort foto’s is het secondewerk. Ontspannen kijken, geef ik hem daarom mee. En probeer stil te zitten, ook al zit je op een paard of zorgen slakken voor een heleboel kriebels.” Naast de voormalig voetballer wil Roffel ook presentatrice Celine Huijsmans vaker fotografen. Met een portretfoto van Celine met een zeldzame Hudson Bay wolvenwelp won ze zilver bij de Toyko International Foto Awards 2016 in de categorie ‘Editorial Personality’.“Dergelijke fotoshoots vragen om een hele organisatie. Je hebt niet zomaar een tijger, wolvenwelpje of paard geregeld. Met de eigenaresse van Jauke kan ik heel goed samenwerken, met Jauke kunnen we alles doen.” Roffel heeft een grote liefde voor dieren, daarom zijn ze regelmatig onderwerp in haar werk.

Zakelijke portretten

Bijzondere dieren als tijger- en wolvenwelpjes komen er bij haar werk in opdracht niet vaak aan te pas. “Ik maak ook ‘zakelijke’ portretten, sferische productfotografie en relatiegeschenken voor verschillende bedrijven en overheden. “Ik heb een aantal leuke vaste opdrachtgevers, zoals FC Groningen, Hanze Hogeschool Groningen en TT Circuit Assen. In Assen krijg ik bijvoorbeeld alle vrijheid. Daar zien ze regelmatig iemand op zo’n buik op het circuit liggen. Dat is Deborah, weten ze dan.”

Qua opdrachtgevers kan ze het redden. Al komt het werk wel in golven. “Het is rennen of stilstaan, maar als ik tijd heb vul ik dit op met andere fotografische werkzaamheden. Het belangrijk om in de picture te blijven en je continue blijven te ontwikkelen, zowel in je vrije werk als bij het werk in opdracht. Klantcontact is hierbij essentieel.” Meer informatie: www.deborahroffel.com en instagram.com/deborahroffel/