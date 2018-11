Op dinsdag 6 november vanaf 20 uur presenteert Harriet Stoop-de Meester, in haar tweede en laatste lezing, de meest talentvolle portretfotografen; met Vincent Mentzel, Desiree Dolron (foto), Linelle Deunk, Marie Cécile Thijs, Hellen van Meene en Cuny Janssen in de hoofdrol. De lezing is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in portretfotografie in de ruimste zin van het woord. Heb je interesse? Klik hier.

NH Events & Carla van de Puttelaar

Altijd al een zelfportret willen winnen? Dit is je kans! Op 11 november organiseren we met NH Events een mooie dag met Carla van de Puttelaar als special guest. Laat je inspireren door haar werkwijze en maak kans op een uniek fotoportret met de magie van een 17e eeuws schilderij. Wil je een shoot winnen? Zorg dat je tussen 10:30 en 11:15 uur in het museum bent. Als bezoeker ben je tijdens de twee shoots (om 12:30 en 13:00 uur) getuige van de totstandkoming van het portret en kun je daarnaast een rondleiding volgen.

MediaLab Carla van de Puttelaar

In deze workshop vertelt Carla over haar werk, haar werkwijze en inspiratiebronnen. Maar je gaat natuurlijk ook zelf aan de slag. Neem je eigen camera (liefst met statief) mee en maak de mooiste foto’s. Neem ook een bijzonder kledingstuk mee en stof voor de achtergrond. In dit MediaLab leer je de technieken om nog betere portretfoto’s te maken. Het is voor zowel de ervaren als de begindende fotograaf; er wordt van je verwacht dat je beschikt over enige basiskennis. Doe je mee? Klik hier.

24 november, 10:00 – 16:00 uur | fee € 59,- (inclusief een eenvoudige lunch)



Het Perfecte Plaatje is terug!

Acht BN-ers gaan woensdagavond op RTL 4 de strijd met elkaar aan: Ryanne van Dorst, Ruben van der Meer, Lieke van Lexmond, Patty Brard, Marlijn Weerdenburg, Herman den Blijker, Mari van de Ven en Jim Bakkum.

Save the date: op 12 december openen we de tentoonstelling met de meest indrukwekkende werken en unseen foto’s!

Informatie avond Zilveren Camera

Ben jij beroepsfotograaf en overweeg je om mee te doen aan de Canon Zilveren Camera of heb je dat eerder gedaan en wil je meer informatie? Kom dan 28 november naar de informatie avond in Museum Hilversum. Sprekers zijn de voorzitter Marcel Molle, Richard Berlijn directeur Profotonet, Eduard de Kam voor de technische controle van de foto’s en Mireille de Steur over de inzendmodule.

Tijd: 20.00 – 21.30 uur. Voor aanmelden klik hier.

Masterclass Shape the Light

Wil je de fijne kneepjes op het gebied van lightshaping leren van een ware meester? In deze masterclass tilt Brendan de Clercq jouw portretfoto’s naar een hoger niveau. Hij geeft uitleg over de theorie aan de hand van zijn eigen werk, gemaakt in de studio en op locatie. Hij leert je alles over de voorbereiding, de belichting, het manipuleren van licht met diverse lichtvormers en het bepalen van de sfeer en compositie. Brendan is een fotograaf van wereldfaam en heeft al vele bekende en minder bekende mensen in zijn eigen karakteristieke stijl vastgelegd.

1 december 9:00 – 16:50 uur | max 10 deelnemers, klik hier om je aan te melden.

Masterclass Storytelling

Storytelling is de laatste jaren ‘hot’. Maar hoe pak je dit aan, kom je tot een verhaal en vertel je jouw verhaal. Je werkt in een kleine groep, max 12 deelnemers. Je sluit de workshop met een kleine tentoonstelling in Museum Hilversum. Doe mee op 17 november en 15 december. Kijk hier.

Museum Hilversum

Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum

035 533 96 01

www.museumhilversum.nl

info@museumhilversum.nl