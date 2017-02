Een fotografisch gedichtenboek- zo omschrijft derdejaars student aan de fotovakschool Merel Huisink haar boek ‘Zen’. Het is een heel persoonlijk boek geworden, waarin Huisink haar gevoelens in zwart-wit foto’s en poëzie weergeeft. “Ik zoek in de natuur naar beelden die ik als metafoor gebruik voor mijn gevoel. Inspiratiebron is Minor White, de Amerikaanse fotograaf en zenboeddhist.”

Huisink heeft een opleiding gevolgd tot mediavormgever. “Ik schilderde altijd al, vandaar dat ik na deze opleiding gekozen heb voor de Hogeschool van de Kunsten. Daar heb ik mijn propedeuse gehaald en vervolgens ben ik gestart als zelfstandig kunstschilder. Het schilderen is echter best een eenzaam beroep. Je probeert wat je voelt en meemaakt vast te leggen op doek. En dat doe je meestal binnen. Daardoor had ik het gevoel dat ik niet echt deel uit maakte van de maatschappij. Vervolgens gebeurde er iets in mijn leven en ik dacht: ik ga alles omgooien. Ik heb voor de fotografie gekozen; minder eenzaam en ik kan lekker naar buiten.”

In de natuur gaat ze op zoek naar beelden die haar gevoelens weergeven. “In mijn fotografie ga ik niet alleen voor het mooie plaatje. Het gaat me vooral om het verhaal. Ik let op vorm en inhoud. De foto moet mijn gevoel verbeelden.”

Meditatief

Deze benadering kent ze vanuit de schilderkunst. “Ik vroeg me af binnen de fotografie een soortgelijke benadering wordt gehanteerd. Ik ging op zoek en stuitte op Minor White. Minor wist heel subtiel zijn emoties en frustraties te verbeelden in zijn foto’s. Ik vind zijn werk tijdloos. De vormen en zijn gebruik van licht raken me, waardoor ik lang naar zijn foto’s kan blijven kijken. Het is meditatief. Minor zocht naar symbolen voor wat hij voelde. Hiermee vertelde hij over het diepste van zijn ziel. In zijn foto’s legde hij vast wat niet zichtbaar, maar wel aanwezig was. Een gevoel overbrengen door middel van een foto, dat vind ik prachtig. In zijn tijd werd dit in de schilderkunst gedaan, maar hij deed het in de fotografie en was daarmee vernieuwend. Dankzij Minors werk ontdekte ik dat je, net als bij schilderen, op een fijnzinnige manier een gevoel in een foto kunt leggen. Ik zie het als expressief fotograferen.”

Hectisch

‘Zen’ komt voort uit een reactie op een hectische periode in haar leven. “In korte tijd veranderden er allerlei dingen in mijn leven. Ik was verhuisd naar Amsterdam, was op zoek naar mezelf. Om mezelf te ontdekken heb ik veel gelezen en gemediteerd.” Rust vindt ze tevens in de natuur. “Ik woon in Amsterdam Zuid. Iedereen is hier aan het rennen en haasten, mensen toeteren op straat. Daar reageer ik op. In de natuur sluit ik me af van de wereld. Ik heb oordopjes in met muziek. Voor ‘Zen’ heb ik een groot deel van de foto’s gemaakt in Italië, maar ook dichter bij huis zoek ik de natuur op. In het Amsterdamse Bos bijvoorbeeld, of het Amstelpark.”

Printing on demand

Niet veel derdejaars studenten hebben al een boek achter hun naam staan. “Ik ben de enige van mijn studiegenoten. Op een dag werd ik wakker en toen wist ik dat ik een boek wilde maken. Dankzij mijn studie mediavormgeving kon ik de opmaak van mijn boek zelf doen. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar een uitgever. Het is printing on demand geworden. Heel makkelijk, maar de promotie van je boek moet je zelf doen. Dat kost veel tijd, merk ik nu.”

Een moment van rust en bezinning, dat hoopt ze dat haar boek bij de beschouwer teweeg brengt. “Dat het mensen bewust of onbewust bij zichzelf brengt en hen laat nadenken. De positieve dingen in het leven laat zien en waarderen, en hen de tijd laat nemen om te ademen.”

Huisink is al met een volgend boek bezig, dat doorgaat in de lijn van ‘Zen’. Zen’ kost 29,95 euro en is hier verkrijgbaar. Meer informatie: www.merelhuisink.com.