Vorig jaar werd voor het laatst de Kees Scherer Prijs uitgereikt voor het beste Nederlandse fotoboek. De prijs werd betaald met de revenu’s vanuit de Kees Scherer Stichting. “Na twaalf keer was het geld op en werd de stichting opgeheven,” verteld Erik van der Spek, bestuurslid van FotoFestival Naarden. “Daarmee viel er een gat. En was er geen serieuze prijs voor het Nederlandse fotoboek, terwijl deze floreert. Dat wilden we niet laten gebeuren. Daarom is er nu de Nederlandse Fotoboekenprijs, die elke twee jaar wordt uitgereikt, net als zijn voorganger.”

De organisatie is druk bezig met het vinden van sponsoren. “Maar we gaan er vanuit dat het gaat lukken,” aldus Van der Spek.

Fotografen die in 2015 of 2016 een fotoboek hebben gemaakt, worden uitgenodigd deze in te zenden. “We zijn op zoek naar Nederlandse fotografen of buitenlandse fotografen die in Nederland werkzaam zijn. Het boek moet een duidelijke binding hebben met ons land.”

Eigen beheer

Of het een dure uitgave is, verzorgd door een uitgever, of een minder luxe exemplaar uitgegeven in eigen beheer, iedereen kan meedoen. “Juist voor een minder bekende fotograaf is het een kans om ontdekt te worden. Laat dus iedereen zijn fotoboek inzenden, ook de kleinere boeken die in eigen beheer zijn gemaakt.”

Tot dusver zijn er ongeveer 50 inzendingen binnen. “Bij de Kees Scherer Prijs zaten we meestal op een aantal van 250 tot 300 boeken. Ik verwacht dus nog veel meer boeken. In 2015 en 2016 zijn immers veel meer dan 50 fotoboeken gemaakt.” De organisatie benadert ook actief uitgevers en fotografen, wanneer ze een mooi boek hebben gemaakt dat nog niet is aangemeld.

Floreren

Waarom floreert het fotoboek in Nederland? “Het fotoboek is voor veel fotografen steeds meer een eindproduct. In het verleden had je bij een tentoonstelling wel een catalogusboek, maar tegenwoordig wordt vaker een fotoboek gemaakt. Vaak met tekst. Voor de fotograaf is het de kans om een heel verhaal te vertellen. Denk maar eens aan het boek van onze fotograaf des vaderlands, Robin de Puy .”

De combinatie tekst en foto’s is een trend. “Maar ook het tegenovergestelde zie je. Een voorbeeld is het boek ‘Motsure Hotsure Tsumugu’ van Marco van Duyvendijk. Dit fotoboek gaat over het ambacht van kimono’s maken. In dit boek staat helemaal geen tekst. Door te kiezen voor een bepaalde opeenvolging van foto’s en kadering kun je ook een verhaal vertellen.”

Expositie

Tot en met 30 januari kunnen boeken worden ingezonden. In februari worden door de jury vijf kanshebbers gekozen. “Nieuw is dat deze fotografen een kleine expositie mogen samenstellen voor het FotoFestival Naarden. Tijdens het festival (20 mei tot en met 18 juni) wordt de winnaar bekend gemaakt.” Meer informatie: www.fotofestivalnaarden.nl.