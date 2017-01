De Fujifilm GFX 50S middenformaat camera werd op de Photokina al getoond en komt eind februari samen met drie GF objectieven op de markt.

De GFX 50S heeft een 51,4MP CMOS sensor die met een formaat van 43,8 x 32,9mm 1,7x groter is dan een 35mm full-frame sensor. Dankzij de grote sensor en het grote formaat pixels zijn de resolutie en gevoeligheid een stuk groter dan een full-frame sensor van hetzelfde aantal megapixels. De sensor kan aangepast worden om ook in de verhouding 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 65:24, 5:4 en 7:6 te fotograferen.

De camera maakt gebruik van dezelfde X Processor Pro die ook in de X-Pro2 en X-T2 is te vinden. De ISO gevoeligheid loopt van 100 – 12.800 en is uit te breiden naar maximaal ISO 102.400. De GFX 50s is in staat om Full HD video op te nemen met maximaal 29,97p. Het AF systeem telt 117 contrast-detect autofocus punten, die met een joystick of via het touchscreen zijn te selecteren.

De weerbestendige body is gemaakt van een magnesium legering om het gewicht zo laag mogelijk te houden, en weegt ongeveer 825 gram. Net als de X-serie camera’s heeft de GFX 50S onafhankelijke knoppen voor het diafragma, de sluitertijd en het instellen van de ISO waarden. Daarnaast heeft de camera een 1,28 inch LCD monitor bovenop de body, waar de belangrijkste informatie wordt getoond.

De elektronische zoeker heeft 3,96M punten en is afneembaar en vervangbaar door een optionele kantelbare zoeker. Achterop de camera zit een 3,2 inch 2,36M punten tellend touchscreen, dat in drie richtingen te kantelen is.

Samen met de GFX 50S komen ook drie Fujinon GF objectieven op de markt. Daar komen later in 2017 ook een GF110mmF2 R LM WR (87mm equivalent in het 35mm formaat), GF23mmF4 R LM WR (18mm equivalent) en een GF45mmF2.8 R WR (35mm equivalent) bij.

Fujinon GF63mmF2.8 R WR

Dit objectief heeft een 35mm equivalent van 50mm en is compact gebouwd met een afmeting van 84 x 71 mm en een gewicht van 405 gram. Het optisch ontwerp bestaat uit 10 elementen in 8 groepen waaronder een ED lens element. De voorste groep wordt gebruikt voor de scherpstelling waardoor afwijkingen in de de scherpstelafstand worden tegen gegaan en het objectief hoge prestaties levert over het gehele beeldvlak.

FUJINON GF32-64mmF4 R LM WR

De GF32-64mm is het enige zoomobjectief in de GF-lijn en heeft een 35mm equivalent van 25-51mm. Dankzij het interne scherpstelmechanisme wordt het gewicht van het objectief beperkt en behaalt het snelle en nauwkeurige autofocus resultaten dankij de lineaire motor. De optische constructie bestaat uit 14 elementen in 11 groepen, waaronder 3 asferische elementen, 1 ED lens en 1 super ED lens.

FUJINON GF120mmF4 R LM OIS WR Macro

De GF120mm heeft een optisch ontwerp bestaande uit 14 elementen in 9 groepen, waaronder 3 ED elementen. Hierdoor gaat het objectief chromatische aberraties effectief tegen, voor hoge kwaliteit beelden. Het objectief heeft een 35mm equivalent van 95mm en levert een prachtige bokeh in de onscherpte. De GF120mm heeft een optische beeldstabilisator die tot 5 stops stabilisatie levert.

Zowel de Fujifilm GFX 50S als de drie objectieven komen eind februari beschikbaar. De GFX S50 gaat € 6999,- kosten, de Fujinon GF63mmF2.8 R WR € 1599,-, de FUJINON GF32-64mmF4 R LM WR € 2499,- en de FUJINON GF120mmF4 R LM OIS WR Macro € 2899,-.