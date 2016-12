Fujifilm introduceert met de X-A10 een nieuwe systeemcamera in de X-serie. Dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp van de X-A10 is het een ideale camera met verwisselbare objectieven voor de startende fotograaf.

De X-A10 bevat een 16.3 Megapixel APS-C sensor met een ISO bereik van ISO 200 tot ISO 6400, dat is uit te breiden tot ISO 12800 en zelfs ISO 25600. De elektronische sluiter haalt een maximum snelheid van 1/32000e seconde waardoor met heldere en zonnige omstandigheden met een groot diafragma gefotografeerd kan worden. Het energiezuinige ontwerp zorgt er voor dat het aantal opnames per acculading aanzienlijk is verbeterd. Ook kan de camera rechtstreeks via USB worden opgeladen.

Met de speciale video-opnameknop achterop de camera is het eenvoudig om een video opname te starten in volledig HD (1080P/30fps, 25fps of 24fps). De populaire Fujifilm filmsimulaties kunnen ook worden toegepast bij het maken van video opnames. Het 5-assige beeldstabilisatiesysteem zorgt voor een rustig beeld en voorkomt onscherpe opnames wanneer de camera wordt bewogen.

Het LCD scherm van de X-A10 beschikt over een schuif en kantelsysteem dat tot 180 graden kan worden gekanteld. Bij het kantelen van het LCD scherm activeert de oogdetectie-autofocus functie waardoor het maken van selfies nu nog eenvoudiger wordt. De greep is zo ontworpen dat deze zowel geschikt is voor het maken van ‘normale opnames’, als voor het maken van selfies.

De X-A10 heeft WiFi aan boord en wanneer gebruik wordt gemaakt van de Fujifilm Camera Remote App kunnen de gemaakte foto’s eenvoudig op een smartphone of tablet worden weergegeven. Door middel van de ‘remote shoot’ functie kan de app ook gebruikt worden om de camera te bedienen.

De Fujifilm X-A10 komt in januari 2017 beschikbaar en zal in combinatie met de Fujinon XC16-50mm F3.5-5.6 OIS II € 549,- gaan kosten.