FUJIFILM FUJIFILM X-T100: Een nieuwe stijlvolle systeemcamera binnen de X-Serie

De nieuwe FUJIFILM X-T100 beschikt dankzij zijn 24,2 megapixel APS-C beeldsensor over een geweldige beeldkwaliteit die zich uit in prachtige kleuren zoals je alleen van FUJIFILM kunt verwachten. De X-T100 is uitgerust met een zeer geavanceerd systeem dat de te fotograferen scene uitstekend automatisch kan herkennen. Daarmee gaat hij geen enkele fotografische situatie uit de weg.

Verder kenmerkt deze camera zich door zijn LCD touchscreen dat in drie richtingen kan worden uitgeklapt. Bovendien is deze nieuwe systeemcamera van FUJIFILM uitgerust met de laatste Bluetooth®*1 technologie. De FUJIFILM X-T100 is ieders vriend en een systeemcamera die je elke dag wel met je mee wilt dragen.

Met een mooi en stijlvol retro design is de FUJIFILM X-T100 de jongste telg binnen de FUFJIFILM X-Serie.

Deze nieuwe systeemcamera zit boordvol technologie zoals een zeer snelle en scherpe elektronische zoeker (EVF), een LCD scherm dat in horizontale richting kan worden uitgeklapt en beschikt hij over een lange batterijduur waarmee de fotograaf tot wel 430 foto’s kan maken.

Deze nieuwe X-T100 is met zijn slechts 448 gram bijna vederlicht te noemen. Hij is voorzien van een aluminium bovenzijde die hem niet alleen een mooie retro look geeft, maar waardoor deze camera ook luxueus oogt. De camera is voorzien van een 24,2 megapixel APS-C sensor die tot wel 14 keer groter is dan een camerasensor die wordt geplaatst in een smartphone. Doordat de X-T100 is voorzien van Bluetooth®, kunnen gemaakte foto’s vrijwel direct worden gedeeld met vrienden of op sociale media worden geplaatst.

De camera is uitgerust met een fasedetectie autofocussysteem en kent een nieuw autofocusalgoritme, waarmee razendsnel en met uiterste precisie kan worden scherp gesteld. In combinatie met de uitstekende kleurenreproductietechnologie die uniek is voor FUJIFILM is de X-T100 één en al plezier om te gebruiken en een camera die je graag altijd bij je wilt dragen.

Belangrijkste kenmerken

Door een geanodiseerde coating toe te passen verkrijgt de camera zijn stijlvolle retro-look dat beschikbaar is in verschillende kleuren. Gecombineerd met FUJIFILM’s unieke kleurenreproductie-technologie die over de afgelopen 80 jaar steeds verder is verfijnt kan deze camera worden ingezet in tal van fotografische situaties.

De X-T100 komt in Nederland beschikbaar in donker Zilver en Zwart.

Met zijn ontwerp en kenmerkende bedieningsknoppen past hij perfect binnen de populaire Fujifilm X-Serie systeemcamera’s.

De camera is uitgerust met een 24,2 megapixels APS-C CMOS sensor en voorzien van een beeldverwerkingsprocessor die in staat is om met behulp van het bijgeleverde FUJINON objectief de allerfijnste details zichtbaar te maken. De camera biedt de gebruiker daarbij een bijna ultieme beeldkwaliteit onder de meest uitdagende lichtomstandigheden. Het spreekt voor zich dat de sensor beschikt over een groot dynamisch bereik en alle kleuren prachtig kan weergeven.

Snelle autofocus, en handige functies om de fotograaf te helpen. Geschikt voor een groot publiek.

De X-T100 is uitgerust met een fasedetectie autofocussysteem en voorzien van het autofocusalgoritme dat eigenlijk is ontworpen voor de FUJIFILM vlaggenschip camera’s uit de X-Serie.

Het intelligente en hybride autofocussysteem draagt zorg voor een razendsnelle en zeer accurate scherpstelling. Daarnaast is deze systeemcamera uitgerust met een verder doorontwikkeld SR+ systeem, waardoor hij bijna iedere fotografische situatie herkend. Deze automatische functies dragen bij aan de eenvoud in het gebruik van deze camera en waardoor iedereen ermee kan fotograferen.

Volledig compatible met de zeer geprezen FUJIFILM X mount objectieven. Uitgerust met een LCD scherm dat in drie richtingen kan worden uitgeklapt, voorzien van een elektronische zoeker en een krachtige batterij.

De X-T100 is compatible met de Fujifilm X-Mount objectieven die worden geroemd en geprezen om hun uitstekende beeldweergave en hun hoge oplossende vermogen waardoor ieder detail perfect wordt weergegeven, inclusief het XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ objectief. Hiermee is de X-T100 in staat om in een groot aantal fotografische situaties zijn mannetje te staan.

Er zijn momenteel al ruim 26 objectieven*3 beschikbaar voor het FUJIFILM X-Serie systeem. Het arsenaal aan beschikbare objectieven strekt zich uit van 15mm beeldhoek tot 1200mm beeldhoek (in vergelijk met een 35mm camerasysteem) bestaande uit een ruim aanbod aan zoomobjectieven en objectieven met een vaste brandpuntsafstand.

In combinatie met een nieuw en in drie richtingen uit te klappen LCD scherm en een zeer scherpe en hoge resolutie elektronische zoeker met een vergrotingsfactor van 0,62x en een krachtige batterij die tot wel 430 beelden kan maken op één enkele acculading is de X-T100 een zeer uitgebreide en veelzijdig inzetbare systeemcamera. Een ideale en betrouwbare compagnon die een ieder kan helpen om zijn creativiteit de ruimte te geven.

Nieuwe Bluetooth® technologie voor een razendsnelle overdracht van beelden.

Bluetooth® kenmerkt zich doordat het efficiënt en zeer zuinig omgaat met energie. Met behulp van deze technologie kunnen beelden snel en geheel automatisch worden overgezet naar een smartphone of tablet. De bijbehorende ‘FUJIFILM Camera Remote’ app kan zonder meerkosten worden gedownload. Beelden kunnen zelfs worden overgezet terwijl er wordt gefotografeerd. Zo kunnen foto’s vrijwel direct worden gedeeld met vrienden of kunnen deze snel op sociale media worden geplaatst. De camera is bovendien compatible met de FUJIFILM Instax SP-3 printer, waarmee draadloos kan worden geprint. Het plezier in fotografie wordt daardoor nog groter.

Voorzien van FUJIFILM’s unieke filmsimulaties en geavanceerde filters voor meer creativiteit.

De Fujifilm X-T100 biedt 11 verschillende filmsimulaties die de camera’s van FUJIFILM zo uniek maken. Daarnaast kan er gekozen worden uit maar liefst 17 geavanceerde creatieve filters voor meer creativiteit.

Alle camera instellingen kunnen snel en eenvoudig worden aangepast. Vaak al via slechts een enkele handeling of een draai aan een knop, zoals bijvoorbeeld voor het aanpassen van de belichting of sluitertijd. Bovendien kan er gebruik worden gemaakt van het aanraakgevoelige touchscreen, waardoor eenvoudig bepaalde functies kunnen worden geactiveerd. Alle opties zijn zo ontworpen dat zij eenvoudig kunnen worden bediend.

FUJIFILM X-T100

Adviesprijs: 599,- EUR

Beschikbaar: Juni 2018

FUJIFILM X-T100 + FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ

Adviesprijs: 699,- EUR

Beschikbaar: Juni 2018