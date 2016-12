De nieuwste toevoeging aan het assortiment bouwt voort op het succes van de LUMIX DMC-GH4. De LUMIX DMC-G7 legt prachtig vloeiende, hoge resolutie QFHD 4K-videobeelden vast in 3840×2160 bij 25p (50Hz) of 24p in MP4 naast Full HD 1920 x 1080 bij 50p (50 Hz) video’s in AVCHD Progressive of MP4 (MPEG-4/H.264) formaat met het praktische Full-time AF. Met de 4K-fotofunctie kan de gebruiker heel nauwkeurig een foto van 8 megapixels uit het 4K-videomateriaal halen en is het op die manier mogelijk spontane momenten in een foto vast te leggen.

De LUMIX DMC-G7 biedt drie exclusieve 4K-fotofuncties: 4K Burst Shooting, 4K Burst (Start/Stop) en 4K Pre-burst. Met deze drie functies kan het perfecte beeld vastgelegd worden door het gewenste frame te knippen uit de 4K-videobeelden. Zo legt de functie 4K Pre-burst automatisch 25 frames vast in de seconde vóór en de seconde ná het indrukken van de ontspanknop. Er zijn zo 50 kansen om het perfecte moment vast te leggen in verschillende beeldverhoudingen: 3840×2160 (16:9), 3328×2496 (4:3), 3504×2336 (3:2) en 2880×2880 (1:1).

Foto’s van topkwaliteit vastleggen

De LUMIX DMC-G7 is voorzien van een 16-megapixel Digital Live MOS-sensor die beelden in een hoge resolutie en met een hoge gevoeligheid vastlegt bij een minimale hoeveelheid ruis. De Venus Engine-beeldprocessor met quad-core CPU maakt daarnaast een ultrasnelle signaalverwerking mogelijk bij 8 fps (AFS)/6 fps (AFC). Men kan hierdoor snelbewegende onderwerpen nauwkeurig en gemakkelijk vastleggen.



De Venus Engine verbetert ook de kleurweergave doordat elk frame nauwkeurig wordt geëvalueerd, waarbij niet alleen de kleur zelf wordt geanalyseerd maar ook de verzadiging en de lichtsterkte. Daarnaast is de LUMIX DMC-G7 in staat scherpere beelden vast te leggen dan ooit, zelfs bij een klein diafragma, dankzij de nieuwe diffractiecompensatie.

Een nieuw en verbeterd Multi-process Noise Reduction (NR) systeem zorgt voor een effectieve ruisonderdrukking en detailweergave op basis van de specifieke omgeving en omstandigheden van elke gemaakte opname. Een ander resultaat van de NR-technologie is dat de LUMIX DMC-G7 opnames kan maken bij een maximale ISO-waarde van 25600.

AF snelheid

Het Contrast AF-systeem van de DMC-G7 is verder verbeterd doordat Panasonic de DFD (Depth from Defocus) technologie heeft toegepast. De DMC-G7 behaalt hierdoor een ultrasnelle AF van slechts 0,07 seconde. Van deze supersnelle AF profiteert men meer naarmate de brandpuntsafstand toeneemt. Ook zorgt hij ervoor dat gewone burstopnames (8 fps AFS/6 fps AFC) aanzienlijk sneller zijn dan bij zijn voorganger, de LUMIX DMC-G6.

Met Low Light AF (-4EV) is het mogelijk om nauwkeuriger scherp te stellen op een onderwerp als er heel weinig omgevingslicht is, zoals tijdens een wandeling langs het strand bij maanlicht. Naast de gebruikelijke Face Recognition AF is de LUMIX DMC-G7 ook voorzien van Face/Eye Detection AF, waarmee automatisch wordt scherpgesteld op een menselijk oog voor portretopnames vol karakter.

Veelzijdig en mobiel

De LUMIX DMC-G7 is uitgerust met een nieuw ultrasnel, hoge precisie OLED scherm voor de Live View Finder. De resolutie van het LVF-scherm is verhoogd tot 2.360.000 pixels. Aan de achterkant heeft de camera een vrij draaibaar 3-inch touchscreen van 1.040.000 pixels. Beide schermen bieden een gezichtsveld van 100%.

Voor een nog betere bediening is de LUMIX DMC-G7 de eerste camera in de LUMIX G-serie die is voorzien van een Drive mode-knop naast de gewone knoppen op de voor- en achterkant. Met de Drive mode-knop kunnen modi als 4K-foto gemakkelijker worden geactiveerd. Zoals altijd is het mogelijk instellingen als diafragma en sluitertijd in te stellen met de knoppen aan de voor- en achterkant en kan men tijdelijk specifieke instellingen toekennen aan knoppen met behulp van de Dial Operation Switch.

Gemakkelijk draadloze verbinding met smartphones via Wi-Fi

De LUMIX DMC-G7 is voorzien van Wi-Fi-connectiviteit voor spannende nieuwe opnamemogelijkheden en het snel en gemakkelijk kunnen delen van beelden. Met één druk op de knop is de camera te verbinden met een smartphone of tablet, zodat men foto’s en video’s binnen een paar seconden kan uploaden naar sociale media of ze rechtstreeks kan e-mailen naar vrienden en familie. Mobiele toestellen zijn ook te gebruiken als afstandsbediening voor de LUMIX DMC-G7, om bijvoorbeeld de scherpstelling, het diafragma, de sluitertijd of de ISO-waarde te wijzigen voordat de sluiter wordt ontspannen. En dat alles zonder dat de camera zelfs ook maar hoeft te worden aangeraakt.