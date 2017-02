Vanaf februari 2017 is Femke Rotteveel de nieuwe directeur van FOTODOK. Zij volgt Femke Lutgerink en Hans van Rijsbergen op die de afgelopen twee jaar samen de directie vormden. Lutgerink gaat na acht jaar andere initiatieven ontplooien. Van Rijsbergen vervolgt zijn opdrachten binnen de Firma Van Rijsbergen.

Femke Lutgerink richtte in 2008 FOTODOK op samen met Rob Hornstra. FOTODOK is een internationale plek voor documentairefotografie in Utrecht. FOTODOK brengt urgente, onderbelichte, mooie, spannende maatschappelijk betrokken documentaire verhalen onder de aandacht door middel van een divers programma met tentoonstellingen, lezingen en debatten, educatie en internationale samenwerking. Nieuwe directeur Femke Rotteveel heeft voorafgaand aan deze functie bij FOTODOK onder andere gewerkt bij World Press Photo en de Nationale Postcode Loterij.

De kracht van verbeelding

Femke Rotteveel: “Ik ga met veel plezier aan de slag bij FOTODOK. Ik geloof enorm in de kracht van verbeelding. In tijden waarin zoveel verandert hebben we deze verbeelding extra hard nodig om ons de toekomst voor te kunnen stellen en om ons te helpen bij het maken van belangrijke beslissingen. Fotografen en visuele verhalenvertellers kunnen als geen ander belangrijke maatschappelijke onderwerpen van verschillende kanten belichten en onder de aandacht te brengen. FOTODOK heeft de afgelopen jaren prachtige tentoonstellingen en projecten geïnitieerd en deze verdienen een breed publiek.”