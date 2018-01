Amsterdam introduceert een nieuwe fotogalerie!. Galerie “The Route” is geopend op Haarlemmerdijk 117.

De Galerie presenteert indrukwekkende foto’s van internationale fotografen in haar collectie. De foto’s, die in de internationale competities werden bekroond met een prijs en in de internationale musea en tentoonstellingen geëxposeerd, nemen plaats in onze collectie met het idee van kunst afdruk in beperkte oplage. Behalve de fotos, die een verhaal van de mens en van het leven tonen, introduceert Galerie ”The Route” haar gevarieerde collectie per thema van portret, naakten, natuur, landschap, macro, dieren, onderwaterwereld en creatief met de begrip van toegankelijke kunst. De foto’s, die over de hele wereld gemaakt werden, worden speciaal voor u in Foto Galerie “The Route” geëxposeerd. Wij zullen vereerd zijn u bij onze officiële opening te zien op 13 januari om 14:00 – 19:00

www.gallerytheroute.com

info@gallerytheroute.com

The Route Photo Gallery

Haarlemmerdijk 117

1013 KE Amsterdam