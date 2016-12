Haute Photographie is een nieuwe fotografiebeurs die zich richt op fine art fotografie. De beurs vindt plaats pal naast het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. De beurs is gecentreerd rondom een groepsexpositie, waar werk wordt getoond van de meesters uit de fotografiegeschiedenis tot talenten van dit moment. Deze collectie brengt een selecte groep internationale galeries bij elkaar. Dit vijfdaagse evenement wordt versterkt door een dynamisch en interessant educatieprogramma, gecreëerd in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum, en een boekenmarkt, samengesteld door GUP Magazine. Haute Photographie wordt een ontmoetingsplek voor kunstenaars, curatoren, verzamelaars – beginnend en ervaren.

De volgende galeries dragen bij tot deze editie en tonen samen het werk van bijna 50 kunstenaars:

Kahmann Gallery (Amsterdam)

Esther Woerdehoff (Parijs)

Grundemark/Nilsson (Stockholm/Berlijn)

Howard Greenberg Gallery (New York)

Ibasho Gallery (Antwerpen)

Talenten

Naast de hoofdtentoonstelling, kan men ook het werk bewonderen van drie opkomende talenten. Deze talenten worden geselecteerd uit de 2017 editie van New Dutch Photography Talent, jaarlijks uitgegeven door x-publishers. Haute en het fotografiemuseum werken nauw samen om de kop van Zuid tijdens de jaarlijkse Rotterdam Art Week te transformeren tot een ware fotografiehub. Het programma bevat lezingen, rondleidingen en workshops. Deze geven de bezoeker meer inzicht in de wereld van de kunstfotografie. De details van het programma worden begin 2017 bekend gemaakt.

Haute Photographie

8 – 12 februari 2017

LP2 in Las Palmas, Rotterdam