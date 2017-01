Sinds januari 2017 is Ton Hendriks de nieuwe hoofdredacteur van Pf. Hij neemt de functie over van Carolien Tesselhof die in december is gestopt met haar functie. Hendriks ziet het als een uitdaging om de positie van het magazine en website te versterken.

Ton Hendriks studeerde filosofie waarna hij zich vestigde als fotograaf. Hij heeft zich gespecialiseerd in het documentair portret. Hij maakte documentaire series over tal van sociale onderwerpen, zoals Globals Street Child, over straatkinderen, Gekleurde Identiteit, over geadopteerden, Faces of Amsterdam, portretten van Amsterdammers, en African Village, over een dorp in Ghana. Daarnaast schreef hij het boek Beeldspraak, een handboek over de theorie van fotografie, dat op vele academies als leerboek wordt gebruikt. Op de Fotovakschool in Amsterdam doceert hij beeldcultuur. Tevens geeft hij regelmatig workshops over de analyse van de fotografie als beeldende taal.

Hendriks is geen onbekende bij Pf, want als freelance auteur schreef hij al jaren interviews en achtergrond artikelen voor het magazine en online. Zo interviewde hij Dana Lixenberg, Carl de Keyzer, David Goldblatt, Stephen Shore, Jimmy Nelson, Issa Touma en vele anderen.

Vanuit zijn praktische en technische kennis van en theoretisch inzicht in de fotografie en zijn uitgebreid netwerk in het veld wordt hij gezien als de juiste persoon om het vakblad voor de professionele fotografen verder te leiden.

Voor zijn werk zie http://www.tonhendriks.nl

Ton Hendriks tijdens een fotoshoot in Soweto