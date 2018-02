De cover van nummer 1 van 2018 is van Marinka Masséus: de lege stoel die het verhaal symboliseert van de verborgen liefde in Iran. Masséus won er de eerste prijs mee in de categorie Internationaal series van de Canon Zilveren Camera. Haar serie gaat over de kwetsbare en gevaarlijke omstandigheden van lesbische vrouwen in Iran. We hebben de porfolio geheel besteed aan deze moedige serie.

Verder in nummer 1 van 2018: Aandacht voor onze omgeving met een aantal fotografen die onze wereld vastleggen. De plekken die wij bewonen hebben we grotendeels zelf gemaakt. Behalve enkele oer-landschappen is vrijwel alles door de mens vormgegeven. En dit betekent dat onze zelfgeschapen omgeving veel invloed heeft op hoe wij leven. De aandacht onder fotografen hiervoor is al ontstaan in de tijd van de new topographics, met figuren als Stephen Shore in de hoofdrol.



FOTOGRAFIE

Iwan Baan

Iwan Baan, architectuurfotograaf, is 52 weken per jaar onderweg. “Bij een nieuw project laat ik me liefst eerst rondvliegen met een helikopter. Van bovenaf overzie je het gebied, zie je de structuur van het terrein en de vorm en de plaats van het gebouw in het geheel van de omgeving. Het gaat mij erom zoveel mogelijk alles eromheen te laten zien. Met een helikopter gaat dat het best.”

Goos van der Veen

Goos van der Veen werkte van 1982 tot 2005 voor Vrij Nederland. Toen daar steeds minder werk kwam, legde hij zich toe op nieuwsfotografie voor Hollandse Hoogte, waarmee hij jarenlang een hele goede boterham verdiende. Maar ook in deze tak van fotografie werden door heftige concurrentie de inkomsten steeds minder en hij besloot zich los te maken van de toegepaste fotografie om voor zichzelf series te gaan maken. Geen nieuws, maar landschappen.

Dolph Kessler

Dolph Kessler is van oorsprong een planologisch beleidsmaker. Maar na een opleiding aan de Fotoacademie Amsterdam begint hij vanaf 2006 te werken als fotograaf. Hij maakt fotografische langetermijnprojecten die hem tot in alle windstreken brengen. Maar hij fotografeert ook dichter bij huis. Al veertig jaar is Friesland zijn thuis en hierover gaat zijn laatstverschenen boek: Friesland, het kleinste land op aarde. Een ‘land’ omdat volgens Kessler Friesland alles heeft wat je van een land mag verwachten.

Julia de Cooker

Julia de Cooker brak eind vorig jaar door met een opvallend sterk eerste boek, Svalbard, an arctificial life, over haar reis naar Longyearbyen, een mijnstad in de archipel Spitsbergen. Met vervreemdende beelden toonde ze een moderne manier van leven in een ijskoude witte wereld. De Frans-Nederlandse fotografe heeft een sterke drang tot reizen en heeft een goed oog voor het documenteren en in beeld brengen van gebieden waar de natuur nog overheerst.

Paul den Hollander

Als kind had hij al verwondering voor het leven in de kleine tuin van zijn ouderlijk huis, maar zijn reis door de woestijn werd voor hem een keerpunt. Het was een beleving van droge uitgestrekte vlaktes, waarin hij de levenskracht van de natuur ervaarde. Deze universele energie wilde hij zichtbaar maken in zijn foto’s. Het werd een fotoserie van een lichtgevende tuin die door een wetenschappelijk procedé tot stand kwam.

PORTFOLIO

Marinka Masséus

In de categorie Documentair internationaal serie van de Canon Zilveren Camera heeft Marinka Masséus met de serie Silent Voices – L(G)BT Iran de eerste prijs gewonnen. Zij heeft een geheel ander onderwerp dan de twee andere genomineerde fotojournalistieke projecten. Haar project gaat niet over oorlog of milieu, maar over het verborgen leed van homoseksuele liefde in Iran.

EXPOSITIE

Bijbels Museum

Welke betekenis heeft het verhaal van de zondvloed anno nu? Negen getalenteerde fotografen gingen met deze vraag aan de slag. In hun werk geven zij een persoonlijke, eigentijdse visie op dit universele verhaal. De foto’s zijn te zien in de tentoonstelling Zondvloed nu, in het Bijbels Museum te Amsterdam.

HISTORISCH

Jacob Riis

Jacob Riis kan met recht een van de eerste documentair fotografen in de geschiedenis van de fotografie genoemd worden. Hij maakte aan het einde van de 19e eeuw een uitgebreide reportage over de arme immigranten in New York. Zijn werk leidde tot verbetering van de woonomstandigheden van de allerarmsten.

FOTOBEURS

Haute Photographie

In Las Palmas te Rotterdam vindt de tweede editie van de fotobeurs Haute Photographie plaats. Internationale galeries tonen een veelzijdig aanbod van kunstfotografie. De beurs is een initiatief van Roy Kahmann, director van Kahmann Gallery en uitgever van GUP Magazine.



RUBRIEKEN

En verder heeft Pf vanaf dit jaar 4 nieuwe rubrieken.

Het project

Met het bijzondere project van Erik Klein Wolterink

De opdracht

Met een verhaal over de opdracht van Annabel Oosteweeghel

De presentatie

Met de expositie van Leven in de Schaduw van Sacha de Boer

Uitbesteed

Met een van de beste lijstenmakers in het land: Lex Lijstenmakerij

En verder de vaste, bekende rubrieken

Gastcolumn

Met dit keer Marcel Molle, Voorzitter Zilveren Camera

Techniek

De test met Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm 1:1.2 PRO

Ondernemen

Over subsidies en stipendia

Boeken

Annie Leibovitz, Portretten 2005-2016

Juridisch

Over auteursrechten van stockbureau’s