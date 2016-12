next

Het beeldbewerkings programma Nik van Google is vanaf vandaag gratis te downloaden voor Windows en Mac. Voor wie aan deze woorden al genoeg heeft, kan het software pakket hier direct downloaden.

Nik van google is een software pakket met plug-ins voor Photoshop, Lightroom en Aperture. Het pakket bestaat uit zeven krachtige plug-ins:

Analog Efex Pro:

Geeft je foto’s de uitstraling van klassieke analoge film en camera’s.

Color Efex Pro:

Een uitgebreide set filters voor kleurcorrectie, retoucheren en creatieve effecten.

Silver Efex Pro:

Zwart-wit foto’s met instelling die zijn gebaseerd op de donkere-kamer.

Viveza:

Het selectief aanpassen van kleur en toon van foto’s zonder gebruik te hoeven maken van ingewikkelde lagen.

HDR Efex Pro:

Ontdek de de volledige mogelijkheden van foto’s met een hoog dynamisch bereik.

Sharpener Pro:

Brengt details naar voren met professionele verscherping.

Dfine:

Verbetert foto’s met ruis-onderdrukking gebaseerd op het camera model.

Het bedrijf Nik werd in 2012 door Google opgekocht. Waar je eerst nog rond de 100 euro per plug-in moest betalen verlaagde Google de prijs voor het hele pakket naar 150 euro en nu is de Nik collectie dus geheel gratis te downloaden voor Mac en Windows. Op de website van de Google Nik collection kan je het pakket downloaden en staan ook de uitgebreide systeem specificaties.