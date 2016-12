Nikon heeft de D5600 geïntroduceerd, een DX formaat instap model camera met de energiezuinige draadloze verbinding SnapBridge.

Veel verschilt de Nikon D5600 niet van het voorgaande model de D5500. De nieuwe camera heeft nog steeds een 24,2MP CMOS DX-formaat sensor en een Expeed 4 beeldprocessor. Het ISO bereik is ook ongewijzigd en loopt van 100 – 25600. Ook het autofocus systeem is ongewijzigd en telt nog steeds 39 punten met negen kruissensoren voor continu opnamen tot 5 bps.

Nieuw is de toevoeging van SnapBridge een energiezuinige draadloze verbinding tussen camera en bijvoorbeeld smartphone. SnapBridge maakt naast WiFi ook gebruik van Bluetooth, wat veel minder energie vraagt van de accu. Hierdoor kan een constante energiezuinige verbinding orden gemaakt, waarover beelden direct een smartphone kunnen worden overgezet.

Verder zijn een aantal nieuwe functies toegevoegd aan het kantelbare 3,2inch touchscreen, zoals in in- en uitschakelen van auto ISO en overgenomen van de D5 is de schuifbalk om snel door de beelden heen te bladeren in de weergavestand.

Met Nikon D5600 is het nu ook mogelijk om Time-lapse-films te maken, de nieuwe functie komt over van Nikon’s geavanceerde D-SLR’s.

De Nikon D5600 is vanaf 24 november 2016 verkrijgbaar. De D5600 kit met AF-P 18-55 VR gaat €849,- kosten, en de D5600 kit met AF-S DX 18-105 VR €999,-.