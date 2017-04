De D7500 biedt krachtige beeldverwerkingstechnologie in een compacte body en is ideaal voor fotografen die altijd op zoek zijn naar de best mogelijke beelden. Net als bij de D500 biedt de 20,9 MP DX-formaat CMOS-sensor van de D7500 een ISO-bereik dat zich uitstrekt tot het equivalent van maar liefst ISO 1.640.000. Nikon’s EXPEED 5 processor biedt een snellere verwerking en produceert scherpere beelden dan zijn voorganger. Dankzij het nog grotere aantal pixels (180.000) maakt de RGB-sensor nauwkeurigere metingen en worden scenes beter herkend. Videomakers kunnen 4K/UHD-films opnemen en Nikon’s ingebouwde elektronische vibratiereductie vermindert het effect van ongewenste camerabewegingen. Ergonomische verbeteringen zijn onder andere de nieuwe kantelmonitor die via het touchscreen kan worden bediend en een diepe grip die zorgt voor een stabiele en zeer comfortabele greep. Dit is de eerste Nikon D-SLR met een ingebouwde flitser die radiogestuurde geavanceerde draadloze flitssturing ondersteunt in combinatie met de WR-R10 draadloze transceiver.