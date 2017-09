Een andere nieuwe functie die extra flexibiliteit biedt, is de mogelijkheid om RAW-beelden te schieten in het formaat Groot, Middel of Klein. In de nieuwe stand Stil fotograferen kunnen in Live View volledige resolutie beelden vastgelegd worden zonder spiegel of sluitergeluid. De nieuwe autofocusstand Superfijn-AF is eveneens beschikbaar in Live View en zorgt voor nog nauwkeurigere scherpte in macro-opnamen. Bovendien is dit de allereerste D-SLR die beschikt over een ingebouwde focus-stacking stand, de camera maakt dan automatisch tot 100 foto’s en verplaatst de focus positie automatisch van startpunt tot eindpunt, ideaal voor macro, product en/of landschapsfotografie.