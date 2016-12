Nikon introduceert de AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED, het enige autofocusobjectief van 105mm met een maximaal diafragma van f/1.4, speciaal voor professionele fotografen die meer artistieke mogelijkheden voor portret- en modefotografie zoeken.

De Nikkor 105mm is de nieuwste toevoeging in de lijn van snelle f/1.4 objectieven met een vast brandpunt. De gloednieuwe optische constructie produceert een ongekende scherpte van rand tot rand, ook wanneer er gefotografeerd wordt met het maximale diafragma terwijl is scherpgesteld op oneindig blijft de helderheid in het hele beeld behouden. De Nano Crystal Coat vermindert ghost en drie ED-glas elementen beperken longitudinale chromatische aberratie tot het minimum. Nikon’s fluorcoat beschermt de voorste en achterste lenselementen en zorgt ervoor dat ze makkelijker kunnen worden gereinigd.

Een elektromagnetisch diafragmamechanisme maakt een zeer stabiele automatische belichtingsregeling mogelijk en de negen afgeronde diafragmalamellen verminderen diffractie en zorgen voor een verfijnde bokeh.

De nieuwe 105mm beschikt over Nikon’s SWM (Silent Wave Motor)voor een vloeiende, stille en snelle autofocus. En de minimale scherpstelafstand bedraagt slechts 1 meter.

De AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED is verkrijgbaar vanaf 25 augustus 2016 voor €2.459,-.