De NIKKOR Z 14–30mm f/4 S is het eerste full-frame ultragroothoekobjectief ter wereld met een plat voorste element.¹ Met deze unieke ontwerpeigenschap kunt u 82mm-filters gebruiken zonder grote filterhouders. Fotografen krijgen meer controle en meer vrijheid of ze nu landschappen, stadsgezichten, architectuur of interieurs fotograferen of video’s opnemen.