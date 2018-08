De Z 7 en Z 6 ondersteunen niet alleen het opnemen van full-frame 4K UHD (3840 × 2160)/30p-video met het FX-filmformaat, maar ook full-HD/120p-video. Scherpere 4K UHD-video’s zijn ook mogelijk, waarbij de volledige pixeluitlezing wordt gebruikt.*1 Daarnaast kunnen Actieve D-Lighting, elektronische vibratiereductie en focuspeaking worden gebruikt bij 4K UHD- en full-HD-filmopnamen. De oorspronkelijke N-Log van Nikon kan ook met 10-bits*2 HDMI-uitvoer worden gebruikt. De camera’s gebruiken een uitgebreide kleurdiepte en een dynamisch bereik van 1300% met twaalf stops om een grote hoeveelheid toongegevens over hoge lichten en schaduwen op te nemen*3 voor effectievere kleurgradaties. Dankzij ondersteuning van tijdcode is het synchroniseren van video en geluid met filmopnamen die met verschillende apparaten zijn opgenomen eenvoudiger in de post productie. Daarnaast kan de instelring die in NIKKOR Z-objectieven is ingebouwd, worden gebruikt om instellingen zoals diafragma en belichtingscorrectie stil en vloeiend aan te passen.