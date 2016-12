De Duitse objectief fabrikant Meyer-Optik-Görlitz komt met een zeer lichtsterke 50mm voor Sony E vatting, de Nocturnus 50/f0,95 II.

Het nieuwe objectief is speciaal ontwikkeld voor de full-frame camera’s met Sony E vatting. Het lichtsterke objectief is ideaal voor het werken met bestaand licht. Het 15 bladig diafragma zorgt voor een hoge scherpte op het scherpstelvlak en een haast dromerige bokeh in de onscherpte.

Het objectief is opgebouwd uit 10 elementen in 7 groepen en de diafragma bladen zijn voorzien van een anti-reflex coating. De diafragma ring is traploos in te stellen en is net als de handmatige scherpstelling geruisloos, waardoor het objectief ook voor video uitermate geschikt is.

De Nocturnus 50/f0,95 II is vanaf 1 januari 2017 beschikbaar voor €2.999,- en is nu al te bestellen op de webiste van Meyer-Optik-Görlitz.