De Britse straatfotograaf Matthew Stuart en documentaire fotograaf Diana Markosian zijn genomineerd voor het lidmaatschap van Magnum Photos. De Belgische Bieke Depoorter en Franse Jérôme Sessini zijn benoemd tot leden van de organisatie. Magnum Photos maakte de nieuwe leden en genomineerden vorige week bekend.

“Mijn eerste reactie was blijdschap,” vertelt Matthew Stuart. “Daarop volgde verscherpte concentratie. Ik zat namelijk in de auto toen ik het nieuws van Mark Power hoorde. Ik moest even stoppen langs de kant van de weg om alles te verwerken. Daarna voelde ik trots en opwinding – ik behoor opeens tot een organisatie die me mijn gehele loopbaan als fotograaf heeft geïnspireerd.”

Stuart omschrijft zichzelf als een positieve fotograaf die nooit opgeeft. Hij struint dagelijks de straten van Londen af, op zoek naar treffende beelden. “Mooie kleurenfoto’s maken in publieke ruimtes is een uitdaging. Het is lastig om foto’s te maken waar ik echt tevreden over ben. Die uitdaging zorgt ervoor dat ik blijf zoeken naar het beste beeld.”

“In mijn foto’s wil ik het dagelijks leven van mensen laten zien, hun gewoonten, zorgen en emoties als blijdschap en angst. Bij voorkeur zit er een element in de foto die vraagt om extra oplettendheid van de kijker.”

Naast straatfotografie doet Stuart ook werk in opdracht. “Maar de rest van de tijd ben ik op straat te vinden.”

De toekomst ziet Stuart zonnig tegemoet. “Ik wil graag de beste vader zijn voor mijn jongens, de beste partner voor mijn verloofde Suzanne en de beste fotograaf die ik kan zijn. Ik wil Magnum graag mijn creatieve energie en positiviteit laten zien en daarnaast leren van de alle geweldige fotografen die zij vertegenwoordigen. Wat er ook gebeurt in de toekomst, ik weet zeker dat het goed gaat komen. Dat komt het namelijk altijd.”

Magnum Photos is een coöperatieve vereniging van fotografen, opgericht in 1947 door Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger en David Seymour. Deze coöperatie is eigendom van de ledenfotografen. Magnum zetelt in New York, Parijs, Londen en Tokio. Via deze vier bureaus en een netwerk van agenten levert Magnum foto’s aan pers, uitgeverijen, adverteerders, televisie, galerieën en musea over de hele wereld.

Om toe te treden tot Magnum moet een fotograaf eerst genomineerd worden. Na twee jaar kan zij of hij vervolgens geassocieerd worden. Ten slotte nog eens twee jaar later kan volwaardig lidmaatschap verkregen worden. Meer informatie: www.magnumphotos.com en www.mattstuart.com.