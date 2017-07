De jury van de Theaterfotografie Prijs heeft dit jaar vier fotoseries van drie fotografen genomineerd voor de prijs die op maandag 11 september wordt uitgereikt tijdens het Nederlands Theater Festival (7 – 17 september). De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van 2.500 euro te besteden naar eigen inzicht.

Phile Deprez, Kurt Van der Elst en Sanne Peper

Genomineerd zijn: Phile Deprez voor twee fotoseries Chasse Patate van Studio Orka en Platform / NTGent, Kurt Van Der Elst voor HORSES / Kabinet K /HETPALEIS en Sanne Peper voor haar fotoserie van Een Meeuw / Toneelgroep Oostpool.

De jury van de Theaterfotografie Prijs 2017 bestaat uit: theatermarketeer Sophie Braam, theaterproducent Fred Boot, vakfotografen Chris van Houts en Deen van Meer, regisseur Daria Bukvić en acteur Sijtze van der Meer.

De jury over de genomineerde fotoseries:

Fotograaf: Phile Deprez / Foto’s: Platform – NTGent

De jury: ‘In elke foto is een klein geheim te ontdekken. De rauwheid van de voorstelling komt duidelijk terug in beelden. De emoties in de voorstelling branden van het beeld af.’

Fotograaf: Phile Deprez / Foto’s: Chasse Patate- Studie Orka

De jury: ‘De theatraliteit wordt op en top gevangen. Als een soort sportfotograaf is de fotograaf aan het werk gegaan. De beelden geven alle energie die de acteurs ook geven. Weergegeven als een battle field.’

Fotograaf: Kurt Van der Elst / Foto’s: Horses- Kabinet K / HETPALEIS

De Jury: ‘Deze serie gaat voorbij dansfotografie. Het zit zo dicht op de huid dat het theatraal is. De fotograaf heeft op een gevoelige manier volwassenen en kinderen in beeld gebracht.’

Fotograaf: Sanne Peper / Foto’s: Een Meeuw – Toneelgroep Oostpool

De Jury: ‘De fotograaf weet de sprankeling van het spel goed in beeld te brengen. Er zit veel dynamiek in, de vele facetten van de voorstelling komen in de reeks naar voren. In alle opzichten spetterend en schaamteloos theatraal.’

Theaterfotografie Prijs

De Theaterfotografie Prijs (voorheen de Nikon Theaterfotografie Prijs) is voor het eerst in 2015 uitgereikt aan Sanne Peper. De winnaar van 2016 was Erik Franssen met Oma mag ik mijn pop terug van Theater Gnaffel. Waardering voor het vakmanschap van de professionele fotograaf en de theatermakers komen samen in deze prijs. Tijdens het Nederlands Theater Festival worden alle genomineerde foto’s tentoongesteld in de Stadsschouwburg Amsterdam. De Theaterfotografie Prijs 2017 wordt mogelijk gemaakt door DuPho en New Productions.

Nederlands Theater Festival 7 – 17 september



Elf dagen lang toont het Nederlands Theater Festival de beste voorstellingen van het moment, reikt vele prijzen uit waaronder die voor de beste acteurs van Nederland, laat succesvolle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van theater zien, staat vooraan in het gesprek over de rol van theater in de samenleving en laat grenzen tussen verschillende kunstdisciplines vervagen.

Traditiegetrouw opent een prominent persoon uit de theaterwereld het festival met de Staat van het Theater. En sluit het festival af met het Gala van het Nederlandse Theater waar de belangrijkste Toneelprijzen worden uitgereikt, zoals de Louis d’Or en de Theo d’Or.

Tegelijkertijd vindt ook het Amsterdam Fringe Festival plaats, dat minstens 70 producties van onorthodoxe theatermakers en kunstenaars uit binnen- en buitenland op meer dan 30 verschillende locaties toont. Voor meer informatie zie www.tf.nl.