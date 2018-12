Noorderlicht | Huis van de Fotografie is verheugd dat het Mondriaan Fonds, in het kader van de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen, voor 2019 een aanzienlijke bijdrage aan ons huis heeft toegekend.



De afgelopen twee jaar heeft Noorderlicht met de hulp het fonds bijzondere internationale tentoonstellingen en manifestaties neer kunnen zetten, terwijl we ons tegelijkertijd nog sterker gepositioneerd hebben als een organisatie met verbindingen naar het brede noordelijke kunstenveld. Dankzij het Mondriaan Fonds kunnen wij onze inhoudelijke ontwikkeling in 2019 doorzetten. Het fonds laat in de onderbouwing weten de staat van dienst van Noorderlicht als instituut te waarderen, roemt het stevige netwerk, het grote publieksbereik en de stevige inbedding in de noordelijke regio.

Het Mondriaan Fonds ondersteunt structureel presentatie-instellingen die een cruciale rol spelen op het gebied van talentontwikkeling, een onmisbare schakel vormen tussen publiek en kunstenaars en zorgen voor regionale en (inter)nationale spreiding van beeldende kunst.

Noorderlicht, dat de afgelopen dertig jaar in 326 tentoonstellingen werk van 2600 fotografen uit 110 landen presenteerde, heeft nu de mogelijkheid verder te bouwen aan tentoonstellingen en projecten met de focus op fotografie en verbeeldende ‘non-fictie’, vaak uitgewerkt in langlopende thema’s. Voor 2019 staan onder meer op de agenda een solotententoonstelling van Rahi Rezvani, Anne Senstad met haar video-installatie ‘The Swamp’ (onderdeel van ‘In Vivo Video’) en de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie 2019: BIG.

Noorderlicht | Huis van de Fotografie kijkt uit naar 2019 en verder, dankt alle medewerkers voor hun enorme inzet en de partners en overheden voor het gestelde vertrouwen.

