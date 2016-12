De online dienst MyAlbum lanceert een lijn met geprinte fotoboeken en magazines. Het storytelling concept is primair gericht op millennials met een ‘digital first’ insteek. Er wordt automatisch een album opgemaakt met al je foto’s, video’s en teksten. Het album kun je eenvoudig online delen of afdrukken als magazine of fotoboek.

Het bedrijf heeft 1000 mensen de nieuwe fotoboeken en magazines laten testen. Al deze proefdrukken waren binnen 24 uur klaar. De feedback van de deelnemers heeft waardevolle informatie opgeleverd over de visie van millennials op fotoboeken. De deelnemers waren vooral onder de indruk van het gebruikersgemak van het platform. Positief verrast waren ze ook over de integratie van inhoud zoals video’s en panoramafoto’s, zowel online als op print. Volgens het bedrijf starten de millennials online en willen ze van daaruit on demand kunnen printen. MyAlbum deelt zijn bevindingen in een video en doet daarin tevens een oproep aan de ‘gevestigde orde’ om het bedrijf te helpen te groeien op dit gebied.

Over MyAlbum

Via www.myalbum.com kun je, wanneer je een account hebt aangemaakt, een online album maken. Voor de iPhone is bovendien een app ontwikkelt. Zo kun je ook via je smartphone aan de slag. Het album kan vervolgens gedeeld worden met vrienden of klanten, door hen een linkje te sturen. Binnen een paar minuten kun je je eigen verhaal maken. Aan de hand van algoritmes wordt de beste indeling voor je album bepaald. Per pagina kunnen icoontjes of teksten worden toegevoegd. Aan de hand van gps gegevens kan eenvoudig toeristische informatie of weergegevens worden bijgevoegd. Tevens kunnen video’s worden geüpload.