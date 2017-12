Van 22 oktober tot en met 26 november 2017 vindt de 24e editie van de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie plaats. Tijdens ‘NUCLEUS – de verbeelding van wetenschap’ is op zeven locaties in Groningen, Eelde en Assen werk te zien van 74 fotografen uit 26 landen.

Ode aan vindingrijkheid

NUCLEUS gaat over wetenschap en de verbeelding ervan door autonome fotografen en kunstenaars. Steeds meer kunstenaars zetten, als reactie op maatschappelijke ontwikkelingen, de wetenschap in als hun onderzoeksveld en inspiratiebron. Wetenschap en kunst vormen immers een vruchtbare combinatie. Beide disciplines werken vanuit een onderzoekende impuls, met nieuwsgierigheid, originaliteit, creativiteit en een open geest als uitgangspunten. In NUCLEUS vertellen de fotografen in zo’n 700 beelden hun verhalen over wetenschap en de verbeelding ervan. Het is de eerste keer dat Noorderlicht samenwerkt met KINK in Assen en Museum De Buitenplaats in Eelde.

Maija Tammi

In Der Aa kerk (Groningen) is werk te zien van Maija Tammi. Ze combineert in POST- drie projecten over (on)sterfelijkheid. Uit haar serie WHITE RABBIT FEVER toont ze onsterfelijke kankercellijnen. Ze stammen onder meer af van de beruchte baarmoederhalskankercellen van Henrietta Lacks, die in 1951 overleed. In tegenstellingen tot de meeste menselijke cellen kunnen kankercellijnen, die niet verouderen, zich onbeperkt blijven delen. Haar beelden uit VOLUNTEER 4 (HYDRA) tonen hydra, zoetwaterpoliepen van vijf tot vijftien millimeter groot die eveneens niet verouderen, wat ze biologisch onsterfelijk maakt. Als ze in stukken worden gesneden, kunnen de afzonderlijke delen zich regenereren tot een volwaardig dier. In deze serie omarmt Tammi de tastbare mogelijkheden voor het eeuwige leven en de pogingen om dat te bereiken. Het portret van de androïde Erica, uit ONE OF THEM IS A HUMAN, biedt een andere kijk op onsterfelijkheid en de menselijke, escapistische wens om de dood te slim af te zijn.

Vincent Fournier

Ook van de Franse Vincent Fournier is werk uit drie series te zien. Door geschiedenis en voorgevoel, herinnering en sciencefiction te mengen met synthetische biologie en cybernetica, toont POST NATURAL HISTORY een collectie ‘aanstormende soorten’, een archeologie van de toekomst. Gepresenteerd in de stijl van een rariteitenkabinet, met zijn afschrikwekkende, maar vertrouwde schoonheid, plaatst dit bestiarium vraagtekens bij onze relatie met de natuur en technologie. THE MAN MACHINE speculeert over de interactie tussen de mens en kunstmatige wezens, zoals robots, in het alledaagse leven. De geënsceneerde situaties suggereren zowel empathie met de robot als afkeer, een idee dat is geïnspireerd op de theorie van de griezelvallei: hoe meer humanoïde robots op ons gaan lijken, hoe monsterlijker hun imperfecties op ons overkomen. Met zijn SPACE PROJECT mixte Fournier historische en documentaire visies van het grote avontuur in de ruimte met geënsceneerde foto’s, die worden gevoed door herinneringen aan films en zijn jeugd. De meest tot de verbeelding sprekende ruimtevaartcentra worden zo filmsets waar Jules Verne en Stanley Kubrick elkaar tegen het lijf zouden kunnen lopen. Het werk van Fournier is te vinden in CBK in Groningen.

Michael Najjar

In de Noorderlicht Fotogalerie (Groningen) is onder meer de serie ‘outer space’ van Michael Najjar te zien. De verkenning van de ruimte staat de laatste jaren hernieuwd in de aandacht, mede door de opkomst van commerciële ruimtevaart. Het getuigt van onze aangeboren nieuwsgierigheid en ons verlangen om grenzen te verleggen. Het verlaten van de aarde verdiept tevens ons begrip ervan: wie zijn we, waar komen we vandaan, wat laten we achter voor toekomstige generaties? Michael Najjar bezocht ruimtehavens en laboratoria, ontmoette vele wetenschappers en astronauten, voor een serie waarin documentaire en fictieve scenario’s over de ontdekking van de ruimte versmelten. Zijn persoonlijke aanpak is bijzonder: Najjar boekte zelf een ruimtevlucht bij Virgin Galactic, in SpaceShipTwo. Hij zal de eerste kunstenaar in de ruimte zijn. Hij volgt nu een intensief trainingsprogramma bij ruimtevaartcentra in Duitsland, Rusland en de Verenigde Staten. Van een vlucht met een MiG-29 straaljager in de stratosfeer en zero-gravity-vluchten tot trainingen in een centrifuge, ruimtewandelingen in een zwaar ruimtepak onder water en een parachutesprong vanaf tienduizend meter hoogte – Najjar legt de extremen waaraan hij wordt onderworpen vast met zijn camera om zijn eigen fysieke en mentale reacties te onderzoeken en toe te lichten.

