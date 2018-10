“Ongeveer 250 euro per publicatie. De serie is in Trouw gepubliceerd, De Standaard,

in Zweedse kranten, het Portugese Expresso, Le Coerier. De opbrengst weegt uiteindelijk op tegen de investering. Ik denk niet meer in prijzen per foto. Publicaties zorgen voor doorlopende bekendheid en de spin-offs die daaruit voortvloeien dragen misschien meer bij dan de publicaties: boekverkoop, de verkoop van prints en lezingen, ook voor het bedrijfsleven. Op publicaties alleen kun je niet draai- en. Fototarieven zijn symbolische prijzen geworden, onnodig maar waar. Het is de ondergang van deze vorm van journalistiek. Zeker jonge fotografen komen zelden op de juiste plek terecht, omdat ze niet in staat zijn hun projecten te bekostigen.’