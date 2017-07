Van 12 juli tot en met 27 augustus 2017 is Dutch National Portrait Gallery te gast in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam met de tentoonstelling ‘Ode aan een Amsterdammer’. Circa zeventig geschilderde, getekende en gefotografeerde portretten van Amsterdammers geven een beeld van het veelzijdige karakter van de stad, van zijn inwoners en van zijn kunstenaars.

De tentoonstelling is vrij toegankelijk en biedt iedereen de kans om oog in oog te staan met bekende en minder bekende Amsterdammers, zoals Johan Cruyff, Sophie Hilbrand, een anonieme feestvierder of havenarbeider. Burgemeester Eberhard van der Laan is te zien zoals hij dat zelf graag ziet: te midden van zijn medeburgers.

Deelnemende kunstenaars zijn onder andere Philip Akkerman, Anthon Beeke, Mark van den Brink, Rineke Dijkstra, Marlene Dumas, Erwin Olaf, Robin de Puy, Frank Ruiter, Jitske Schols, Meinbert Gozewijn van Soest, Aat Veldhoen, Emo Verkerk, en Roy Villevoye. De volledige lijst is te vinden op www.dutchnationalportrait.gallery.

De tentoonstelling is samengesteld door curatoren Koos Breukel en Willem van Zoetendaal.