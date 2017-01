Vorig jaar maakten twee studenten aan de SOTA (Singapore School of Arts), Andre Chong en Lim Zeharn, een film over analoge fotografie. De korte documentaire is een ode aan de analoge fotografie, met als doel de kunst van de analoge fotografie niet te laten verdwijnen. In de tijd waarin de mogelijkheden van de digitale fotografie enorm zijn, verlangen liefhebbers naar een tijd waarin je van niets – iets creëerde. Een enorm contrast met de duizenden foto’s die je met een digitale camera kunt maken, waarbij je foto’s alleen achteraf hoeft te bewerken.

In de film komen liefhebbers aan het woord, evenals een eigenaar van een fotoshop in Singapore.

Kijk hier de documentaire.

Terugkeer analoog?

Onlangs kondigde Kodak de terugkomst van Ektachrome aan. Kodak Alaris, de Engelse tak van het bedrijf, maakte het heugelijke nieuws bekend tijdens CES 2017 in Las Vegas. In 2012 stopte Kodak met de productie van Ektachrome, omdat de verkoop niet langer rendabel was. Kodak merkt echter dat de vraag naar film weer aantrekt. Daarom heeft het bedrijf besloten de filmrolletjes opnieuw te gaan verkopen. Verwacht wordt dat de nieuwe lichting Kodak Ektachrome eind 2017 beschikbaar is in 135-36x formaat voor fotografen en voor de Super 8 filmcamera.