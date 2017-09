‘t is de lucht achter Oethoezen, ‘t is het torentje van Spiek- de eerste twee regels van het lied ‘Mien Hoogeland’, waarin de Groningse volkszanger Ede Staal zijn liefde voor het Groninger landschap bezong. De ruimte, rust en weidsheid, met een karakteristieke kerktoren aan de horizon: het doet wat met mensen. Ook met fotograaf Bo Scheeringa. Het Noord-Groningse landschap en zijn bewoners inspireerden haar tot het maken van het boek ‘Ruim Leven’. “Het voelde voor mij als een soort afstudeeropdracht. Ik heb een studie gevolgd aan de Fotoacademie, maar die heb ik niet kunnen afronden. Het boek en de gelijknamige expositie zijn een mooie afsluiting.”

“Het idee voor een fotoserie over het Groninger landschap zat al langer in mijn hoofd. Mijn fascinatie voor het landschap van het Hoogeland begon een jaar of tien geleden met het maken van wat ansichtkaarten van Onderdendam en omgeving, voor een winkeltje dat ik in die tijd runde. Daarmee ontstond mijn passie voor de fotografie. Om dit nog beter vorm te kunnen geven, ben ik gaan studeren aan de Fotoacademie. Daar ging ik me echter al vrij snel specialiseren in het maken van portretten. De landschapsfotografie raakte een beetje uit beeld.”

Aardbevingen

“Groningen is veel negatief in het nieuws geweest. De provincie is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met aardbevingsproblematiek. Ondanks de aardbevingen zijn de mensen in het gebied erg honkvast. Ze denken er niet over om zich ergens anders te vestigen. Hoe komt dat, vroeg ik me af.”

Eenvoudige schoonheid

“Ik denk dat veel heeft te maken met de invloed van het Groninger landschap. Dat maakt ook in mij iets los. Deze eenvoudige schoonheid van het land, met de authentieke dorpen. De middeleeuwse kerkjes en de Waddenkust, die samen het landschap vormen. De ruimte en de stilte bieden kans tot zelfreflectie en, voor wie daar gevoelig voor is, spirituele beleving.”

Rust

“Het landschap brengt mensen tot rust. Iemand heeft me ooit verteld dat onze ogen gemaakt zijn om ver te kijken. Dan ontspannen de ogen. Wellicht heeft dat er mee te maken. Het Groninger landschap nodigt uit ver weg te kijken.

Tegenwicht

“Met dit project wil ik mensen die schoonheid van het landschap laten zien. Tegenwicht bieden aan de negativiteit door een positief beeld te laten zien, door een portret van de regio te maken. Ik hoop met mijn foto’s mensen te raken, hen uit te nodigen ver weg te kijken en zo te ontspannen.”

Portret

“Naast landschapsfoto’s heb ik twintig portretten gemaakt van mensen die er wonen. Dat zijn niet alleen Groningers. Er zijn negen of tien mensen die oorspronkelijk niet uit de regio komen. Ik kwam verrassend veel mensen tegen die zich na een leven in de regio Amsterdam hier zijn gaan vestigen. In plaats van een woning in een buitenwijk, wilden ze echt buiten wonen.”

Recht door zee

“De Noord-Groninger, in hoeverre je dat al kan zeggen, is recht door zee. Een beetje ingetogen. Men doet wat men zegt. Verder geldt ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’. De mensen zijn vriendelijk, het zijn hartelijke mensen. Wonen in dit gebied moet je overigens wel kunnen. Sommige gebieden zijn heel dunbevolkt.”

Kerkje

“De weidsheid en ruimte hebben we daaraan te danken. Er is hier geen industrie, er zijn geen snelwegen. Dat levert het kenmerkende beeld op van het kerkje aan de horizon. Dat is de enige ‘hoogbouw’ in de regio. De middeleeuwse kerken en authentieke dorpjes worden echter wel bedreigd. Veel panden zijn beschadigd door de aardbevingen. Ik moet er niet aan denken dat een van die kerkjes straks onderuit gaat vanwege de schade. De kerken en dorpjes horen bij dit landschap. Met mijn boek en expositie hoop ik te kunnen laten zien dat dit de moeite waard is om te beschermen.”

Expositie

De expositie ‘Ruim Leven’ is te zien in het kerkje van Rottum. De tentoonstelling wordt zaterdag 9 september geopend en is daar tot en met 29 oktober te zien. In november worden de foto’s getoond in Fotogalerie Lichtzone in Groningen. “Daarna gaat de expositie verder door de provincie. Ook zou ik graag in Amsterdam willen exposeren.” Het boek ‘Ruim Leven’ kost 29,95 euro en is verkrijgbaar via info@boscheeringa.nl. Naast landschapsfoto’s en portretten staan hierin interviews met bewoners en gedichten, geschreven door Scheeringa. Meer informatie: www.boscheeringa.nl/.