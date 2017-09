De stijlvolle OM-D E-M10 Mark lll is compact en licht genoeg om eenvoudig overal mee naartoe te nemen – fotografen zullen niet langer van huis gaan zonder deze camera!

Met een ingebouwde zoeker, flitser en wifi-functie wordt duidelijk ingespeeld op de wensen van nieuwe fotografen, en ook over de vormgeving is goed nagedacht. De camera ligt prettig in de hand, heeft een robuuste constructie en een grote grip zodat je ‘m gemakkelijk vast kunt houden. Verder is hij voorzien van een kantelbare lcd met touchbediening, vergelijkbaar met een smartphone, eenvoudige metalen knoppen en duidelijke tekst en symbolen; en dat draagt allemaal bij aan een groot gebruiksgemak.