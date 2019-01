Tijdens een internationale persconferentie werd gisteren door Olympus in Hamburg de gloednieuwe OM-D E-M1X-camera geïntroduceerd. Ontworpen voor de behoeften van professionele gebruikers op het gebied van betrouwbaarheid, snelheid, precisie en beeldkwaliteit, blijft de E-M1X trouw aan de belofte van Olympus om het meest compacte en lichtgewicht camerasysteem in zijn klasse aan te bieden.

Olympus goes professional

De nieuwste toevoeging aan de professionele OM-D-lijn van Olympus onderstreept het potentieel van het Micro Four Thirds sensorformaat en zit vol met de nieuwste imaging-technologieën in een robuuste behuizing met geïntegreerde verticale grip ontwikkeld voor maximale betrouwbaarheid en bruikbaarheid onder alle omstandigheden.

Met ’s werelds beste beeldstabilisatie (IS) -prestaties, een opnieuw ontwikkeld en snel autofocus (AF)-systeem, evenals twee TruePic VIII beeldprocessors die zorgen voor snelle reactiesnelheid en High Res Shots uit de hand, biedt deze krachtige camera een aantrekkelijke mix van indrukwekkende functies en draagbaarheid. In combinatie met de M. Zuiko high resolution lens line-up van Olympus bereikt het een hoogwaardige beeldkwaliteit en toont het zijn ware capaciteiten, vooral op gebieden waar draagbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid absoluut essentieel zijn, zoals natuurfotografie, documentaire fotografie en sportfotografie.

Twee jaar na het neerleggen van een benchmark in de professionele cameracategorie met de OM-D E-M1 Mark II, nieuwe M.Zuiko PRO-lenzen en de lancering van de Olympus PRO-service, zal de nieuwe E-M1X nu worden toegevoegd aan Olympus ‘ aanbod voor professionele gebruikers.

Met zijn geïntegreerde verticale greep, ’s werelds beste stof-, spat- en vorstbestendige behuizing2en talrijke nieuwe functies die professionele fotografen eisen, biedt de E-M1X ongekende controle, ergonomie en stabiliteit terwijl professionele resultaten worden geleverd onder alle weersomstandigheden. Met een nieuwe gyrosensor heeft Olympus hun veelgeprezen 5-assige sync image beeldstabilisatie naar een nieuw niveau gebracht tot een maximale compensatie1van 7,5 sluitertijdstappen.

Het OM-D AF-systeem is volledig opnieuw ontwikkeld en biedt extra focuspunten en een nieuwe intelligente AF dat het onderwerp kan herkennen en deze dan automatisch volgt. De snelle opnamemogelijkheden zijn verbeterd en een anti-flickerfunctie is toegevoegd. Verdere verbeteringen, omvatten o.a. handheld High Res Shot, een live ND-filterfunctionaliteit, evenals een aanpasbaar menu, USB-voeding & oplaadmogelijkheden en twee UHS II SD-kaart slots. In combinatie met hoogwaardige M.Zuiko-lenzen, een nieuwe draadloze flitser en de fotobewerkingssoftware “Olympus Workspace”, is de E-M1X de perfecte tool om professionele resultaten vast te leggen en deze te bewerken.

Een nieuwe maatstaf voor duurzaamheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Met een geïntegreerde verticale handgreep levert de E-M1X dat extra in veilig vasthouden en betrouwbaarheid waar veel professionals naar op zoek zijn. Omdat het ontwerp hetzelfde is voor zowel de verticale als horizontale positie, genieten gebruikers van dezelfde intuïtieve handbewegingen in portret- en landschapsformaatopnames.

De lay-out, vorm en hoogte van alle knoppen en schakelaars zijn volledig opnieuw ontworpen om een bediening te leveren waarbij de gebruikers zich kunnen concentreren op het maken van foto’s via de zoeker – met een nieuw optisch ontwerp met een vergroting van 0,83x (35mm-equivalent). Een multi-selector joystick is inbegrepen in zowel de horizontale als de verticale positie, zodat gebruikers snel focusgebieden kunnen verplaatsen. Naast de standaard vergrendelschakelaar, kunt u met de nieuwe C-lock-schakelaar de besturingselementen in de verticale positie vergrendelen en kiezen voor vergrendeling van door uzelf geselecteerde besturingselementen.

De gerenommeerde OM-D-weerafdichting is in de E-M1X naar een nieuw niveau gebracht en is hierdoor de beste ter wereld. De tests2die strenger zijn dan IPX1 stellen de gebruikers in staat in de meest extreme weersomstandigheden te kunnen blijven fotograferen. Stof-, spatwater- en vorstbestendige2-prestaties blijven behouden, zelfs wanneer een afstandsbediening, microfoon of hoofdtelefoon wordt aangesloten.

Het stofreductiesysteem van de sensor is nu voorzien van een verbeterd Super Sonic Wave Filter (SSWF) met speciale coating die 30.000 keer per seconde trilt. Dit vermindert de kans dat foto’s en apparatuur door stof of vuil worden verknoeid met factor 10. Verdere functies die de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de camera verbeteren, zijn onder andere een constructie die warmte afvoert bij het opnemen van films en bij repeterende opnamen en een topklasse sluiter met een levensduur van wel 400.000 bewegingen.

Door een cartridge systeem voor twee BLH-1-batterijen (ook gebruikt in de E-M1 Mark II) in de E-M1X, kunnen gebruikers tot 2.580 beelden vastleggen voordat ze opnieuw moeten opladen. Met USB Power Delivery (USB-PD) kunnen beide batterijen in de body van de camera volledig worden opgeladen in ongeveer twee uur, via een powerbank tot maximaal 100 W.

Opnieuw ontwikkeld autofocussysteem voor optimaal comfort, snelheid en precisie

Het OM-D AF-systeem is volledig opnieuw ontwikkeld voor de E-M1X: voortbouwend op de 121-punts all-cross-type Fase Detection AF-sensor op de chip van de OM-D E-M1 Mark II, is het AF-algoritme opnieuw verwerkt en drastisch verbeterd. De E-M1X maakt verder gebruik van AF-informatie van reeds opgenomen beelden om het snel volgen van onvoorspelbare bewegingen van het onderwerp en veranderingen in de snelheid daarvan mogelijk te maken.

Er zijn verschillende extra AF-instellingen beschikbaar op de OM-D E-M1X, waaronder verschillende AF-target modes (die nu groepen met 25 focuspunten ondersteunt) en aparte AF-gebieden wanneer de camera verticaal of horizontaal wordt gehouden. Focuspunten kunnen snel worden verschoven met de nieuwe multi-selector (joystick).

Met de nieuwe Intelligent Subject Detection AF kan het AF-systeem automatisch bepaalde onderwerpen herkennen (motorsport, vliegtuigen, treinen), scherpstellen en het blijven volgen, zodat gebruikers zich volledig kunnen concentreren op de compositie. Met een low-light AF tot -6 EV-stappen4, neemt de E-M1X ook de zorgen weg tijdens het fotograferen bij weinig licht.

Hoge snelheidsprestaties en uitstekende beeldkwaliteit

Snelheid en beeldkwaliteit van de nieuwe E-M1X worden geleverd door een 20,4 MP Live MOS-sensor met een nieuwe coating om een verbeterde gevoeligheid te leveren, evenals twee TruePicVIII high-speed beeldprocessors die de snelheid van belangrijke functies verbeteren, zoals opstarttijd en hersteltijd vanuit slaapmodus. Het ontwerp met de dubbele processor draagt niet alleen bij aan een snellere camera, maar maakt ook de ondersteuning mogelijk van twee supersnelle UHS-II SD-kaartsleuven en maakt de nieuwste opnamefuncties mogelijk, zoals Handheld High Res Shot, Live ND en Intelligent Subject Detection AF.

Met de E-M1X hebben Olympus-ingenieurs beeldstabilisatie nog verder verbeterd: door de introductie van een herontwikkelde gyrosensor, zorgt de camera voor de beste beeldstabilisatie ter wereld. In combinatie met een M.Zuiko IS PRO-lens maakt deze technologie het mogelijk om de 5-assige sync Stabilisation te compenseren tot ongeveer 7.5 stops1, waardoor een statief overbodig is en opnamen uit de losse hand onder verschillende omstandigheden kunnen worden gemaakt.

Met vergrendelde AF biedt de E-M1X snelle repeterende opnamen met een snelheid van maximaal 60 fps om het moment vast te leggen die het menselijk oog niet kan zien. Bij AF / AE-tracking kan een maximum van 18 fps worden bereikt.

De Pro Capture Mode van de camera legt met terugwerkende kracht tot 35 beelden vast vanaf het moment dat de ontspanknop tijdens het fotograferen wordt ingedrukt. Deze functie werd al geprezen toen ze werd geïntroduceerd op de OM-D E-M1 Mark II en is ideaal voor actiefotografie om opnamen te maken van onderwerpen die onvoorspelbaar bewegen.

Naast de foto’s welke met een resolutie van maximaal 80 MP-beelden kunnen worden vastgelegd met Tripod High Res Shot, is nu een Handheld High Res Shot-functie beschikbaar op de OM-D E-M1X: ontworpen voor fotografen die niet willen worden beperkt door gebruik van een statief. Deze functie maakt het mogelijk een enkele hoge resolutie-opname te maken die gelijk is aan die van een 50 MP-sensor – zonder tekenen van onscherpte veroorzaakt door beweging tijdens het maken van deze foto.

Een nieuwe Live ND-functie bevat langzame sluitertijdeffecten alsof een ND-filter wordt gebruikt. De scène kan in de zoeker worden bekeken en het effect kan worden aangepast voordat gebruikers de foto maken. Het effect kan op vijf niveaus worden ingesteld: ND2 (gelijk aan één stop), ND4 (2 stops), ND8 (3 stops), ND16 (4 stops) en ND32 (5 stops).

De OM-D E-M1X is compatibel met het Olympus assortiment professionele Micro Four Thirds lenzen en accessoires, waaronder op maat gemaakte cameratassen, elektronische flitsers en flitsaccessoires. De camera is vanaf eind februari beschikbaar als een body tegen een adviesprijs van € 2.999,-.

Vooruitblik: Aankondiging voor ontwikkeling van nieuwe telelenzen waarmee super tele-opnamen vanuit de hand kunnen worden gemaakt.

Om de mogelijkheden van telelensopnamen van de E-M1X verder te verbeteren, kondigt Olympus vandaag de ontwikkeling aan van de M.Zuiko Digital ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO supertelezoomlens. Ook in ontwikkeling is de M.Zuiko Digital 2x Teleconverter MC-20. Door beide producten te combineren, kunt u superteleopnamen vanuit de hand maken op 2000 mm (35 mm-equivalent). Met deze producten gaat Olympus haar supertelefoto line-up verder uitbreiden, waardoor de voordelen van het Micro Four Thirds-systeem worden gemaximaliseerd, namelijk functies zoals uitstekende beeldkwaliteit, een compact, lichtgewicht ontwerp en uitstekende draagbaarheid.

Zilveren editie van het revolutionaire OM-D E-M1 Mark II-camera

Ter ere van het 100-jarig jubileum van Olympus in 2019 lanceert het bedrijf een speciale zilverkleurige versie van hun Olympus OM-D E-M1 Mark II-camera die eind februari 2019 te koop zal zijn voor dezelfde adviesverkoopprijs als de zwarte behuizing: €1.699.-. De zilverkleurige versie wordt uitgebracht in een gelimiteerde oplage van slechts 2.000 stuks wereldwijd en heeft dezelfde functionaliteiten als de zwarte E-M1 Mark II.

FL-700WR Electronic Flash

Olympus breidt haar assortiment voor professionele fotografen verder uit met een nieuw weerbestendig flitssysteem dat is ontworpen voor draadloos fotograferen via RF-signalen in elke omgeving. De elektronische flitser FL-700WR, Draadloze Controller FC-WR en Draadloze Ontvanger FR-WR zullen eind februari 2019 samen met de nieuwste professionele camera OM-D E-M1X van Olympus in de verkoop gaan. Het volledige flitssysteem is beschikbaar vanaf eind februari 2019 met de volgende adviesverkoopprijzen: €349,- (FL-700WR flash), €299,- (Wireless Commander FC-WR), €199,- (Wireless Receiver FR-WR).

Over Olympus

Olympus Europa is het hoofdkantoor voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) van Olympus Corporation, Tokio. Als wereldwijd toonaangevend fabrikant van optische en digitale precisietechnologie, biedt Olympus innovatieve oplossingen voor geavanceerde medische systemen, digitale camera’s en wetenschappelijke oplossingen. De bekroonde producten van het bedrijf helpen bij het herkennen, voorkomen en genezen van ziektes, bij het doen van wetenschappelijk onderzoek en het vastleggen van de wereld met een ongekende artistieke vrijheid. De hightechproducten van Olympus maken het leven van mensen gezonder, veiliger en plezieriger. Voor meer informatie: www.olympus-europa.com