FOTOMENTOR is een rubriek voor gevorderde fotografen die, onder het mentorschap van fotograaf Filip Naudts, hun foto’s naar een nog hoger niveau willen tillen.

Deelneemster Annemarie Hoogwoud (1962) uit Amsterdam fotografeert al vanaf haar vijftiende, maar het is pas in 2000 dat ze zich vestigde als professioneel fotograaf. Haar specialisatie: landschapsfotografie.

Fotomentor Filip Naudts:

“Al bij haar eerste zending foto’s is het me duidelijk. Annemarie is een fotografe die spanning opzoekt. Niet door grote risico’s te nemen met stunt- en vliegwerk, of door met haar camera gevaarlijke standpunten in te nemen, maar inhóudelijk, door de toepassing van de langesluitertechniek. Landschapsfoto’s bijvoorbeeld, waarin waterpartijen als gladde spiegelvlakken worden weergegeven. Het is de ijzige stilte die uitnodigt om als toeschouwer zelf ook even stil te staan, en te genieten van de rust die in deze foto’s wordt gelegd. Ik zie foto’s passeren van pieren, dijken, dammen en rotsen omgeven door een spiegelglad wateroppervlak, zo niet door een onstuimige zee. In beide gevallen is het contrast duidelijk voelbaar tussen enerzijds de voortdurende vloeiende beweeglijkheid van water en anderzijds de hardnekkigheid waarmee bouwsels of rotsformaties geen millimeter van hun positie afwijken. Als letterlijk een rots in de branding. Met camera en statief bouwt Annemarie deze reeks verder uit, en reist hiervoor onder meer naar Findhorn, een klein plaatsje aan de oostkust van Schotland. Het statief als een noodzakelijk instrument om bij lange sluitertijden en hoge windsnelheden de rotsen haarscherp in beeld weer te kunnen geven terwijl het onstuimige water er wild omheen klotst. Fascinerend is ook het kleurenpalet. Van schuimig wit naar blauw en donkerpaars. Het zijn dezelfde kleuren die we terugvinden in een andere, nog meer experimentele reeks van Annemarie. Een reeks die uiteindelijk nog meer tot de verbeelding spreekt en finaal ook de selectie haalt. We zien foto’s waarin de scherpte bewust wordt achtergehouden, en waarin het toeval mee mag helpen bepalen hoe het resultaat eruit zal zien. De totale bewegingsonscherpte zorgt voor een verrassingsfactor die niet alleen ons als kijker, maar ook de fotografe zelf weet te fascineren. Ze lijkt een eigen verhaal te willen vertellen als in beeldende poëzie.”

Cursiste Annemarie Hoogwoud:

“Mijn werk kan ik het best omschrijven met de woorden van mijn inspirator, Charlie Waite, de Engelse landschapsfotograaf: ‘Your mind and attitude to the landscape itself must be in the right shape’. Het moment waarop ik mij verbonden voel met het landschap, is ook bij mij het beslissende moment. In deze online-cursus vond ik het spannend om via e-mail over mijn werk te communiceren en feedback te ontvangen. Ik ben in de basis meer van het persoonlijke contact waarin je al pratende makkelijker over je werk kan vertellen en kunt reageren op de feedback die je daarover krijgt. Maar toch, het werkt! Je komt immers sneller tot de essentie. Filip heeft me ook weten te verrassen met zijn feedback en de manier waarop hij naar mijn werk kijkt. Heel verfrissend is het om iemand als hem op mijn werk te zien reageren. Hij liet me er als het ware nieuwe dingen in ontdekken!”

www.landschapsfotograaf.nl

WENS JE OOK DEEL TE NEMEN AAN FOTOMENTOR?

Ben je een gevorderd fotograaf, maar wil je onder het mentorschap van Filip Naudts je foto’s graag naar een nog hoger niveau tillen? Heb je na het maken van nieuwe foto’s even nood aan een constructieve feedback van deze topprofessional? Wil je daar bovenop een selectie van je foto’s graag gerecenseerd en gepubliceerd zien op pf.nl? In al deze gevallen is deze online fotografiecursus absoluut iets voor jou! Als de bliksem inschrijven is de boodschap. Er wordt een wachtlijst bijgehouden in volgorde van inschrijving.

Meer over deze online fotocursus: www.pf.nl/online-workshop-filip-naudts

Meer over Filip Naudts: www.guardalafotografia.be