Je eigen verhaal vertellen met je foto’s. Dat is volgens beginnend modefotograaf Ryan Oosterling de enige manier om je te onderscheiden binnen de modewereld. Naast de glitter en glamour is het vooral een wereld vol competitie en concurrentie. Duurzaamheid staat wellicht nog niet bovenaan, evenals in andere industrieën. Toch is Oosterling met dat thema aan de slag gegaan. “De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds beter merkbaar. Als ouders van de toekomstige generatie moeten we nadenken over hoe we de wereld willen achterlaten voor onze kinderen. In deze portretserie gaat het niet om mode, maar vraag ik aandacht voor de klimaatproblematiek.”

“Ik speelde al langer met het idee om deze serie te maken. Je ziet steeds meer de gevolgen van klimaatverandering om je heen. Ik ben nog niet zo lang geleden vader geworden van een zoontje. Dan ga je daar toch meer over nadenken. Wat voor wereld laat ik voor hem achter? Vanwege het veranderende klimaat en de toename van natuurrampen wordt het in de toekomst lastiger om te overleven. Ik vind dat de overheid op dit vlak te weinig doet.”

Hoofdrol

De toekomstige generatie heeft de hoofdrol in zijn serie. “De geportretteerde kinderen dragen kleding van het merk Post Couture Collective. Dit merk is een initiatief van een aantal jonge Nederlandse ontwerpers. Zij zetten vraagtekens bij de werkwijze van de kledingindustrie, waarin kleding steeds vaker inwisselbaar is, er steeds grotere aantallen worden geproduceerd, en waarbij het enkel draait om lage prijzen. Dat gaat niet alleen ten koste van het milieu, maar ook van de mensen die de kleding maken.”

Beeldsculpturen

De kleding van het merk is bestemd voor volwassenen. Waarom heeft Oosterling de kleding voor kinderen gebruikt? “Het was een risico, maar dat moet je nemen in dit vak. Gelukkig heeft het goed uitgepakt. Dankzij de golven en vormen die ontstaan in de kleding, zijn het net beeldsculpturen geworden.”

Generatie

Zes kinderen hebben aan het project meegedaan. “Ik heb geen modellen gebruikt, maar een oproep op Facebook geplaatst. Dat leverde veel reacties op van ouders. Ik heb bewust gekozen voor kinderen met diverse achtergronden. Ze vormen met z’n allen de toekomstige generatie.”

“Het was de eerste keer dat ik met kinderen heb gewerkt. Dat was best spannend. Kinderen hebben een korte spanningsboog. En ik heb over het algemeen weinig geduld. Toch ging het goed. Ik heb van te voren met de ouders en de kinderen gesproken over wat ik wilde doen. Dat helpt. Daarnaast ben ik rustig en respectvol. Wanneer ouders je op een respectvolle manier bezig zien met hun kind, win je hun vertrouwen.”

Joke Veeze Award

Ryan Oosterling won onlangs de Joke Veeze Award, een prijs voor jonge modetalenten. Zijn winnende serie plus een kort interview vind je hier. Meer informatie: https://ryanoosterling.com/

Voor deze serie heeft Ryan samengewerkt met styliste Brandi Jenna LaCertosa en Bonne van Rees (make up en haar).