Fotograaf Mitchell Feinberg wilde blijven fotograferen op 8×10 grootformaat, ook nadat hij zijn voorraad aan Polaroids had opgebruikt. Drie jaar geleden ging hij kijken of hij 8 x 10 digitale achterwand kon laten maken. Zijn missie begon met een enorme zoektocht: welk bedrijf zou hem kunnen helpen? Na avonden zoeken op internet, had hij een aantal bedrijven gevonden die het zouden moeten kunnen. Daarna kwam misschien nog een lastiger klus: hij moest de bedrijven overtuigen om met hem in zee te gaan.

Vele telefoontjes later vond hij een bedrijf bereid om met hem mee te denken. De volgende fase in het project brak aan: nu moest een ontwerp worden gemaakt. Na een jaar van stoeien met het ontwerp, verscheen het eerste prototype in februari 2010. Het eerste productiemodel was zo’n negen maanden later klaar. Een hele bevalling.

Het laten vervaardigen van de digitale achterwand heeft de fotograaf behoorlijk wat geld gekost. “De kosten van twee digitale achterwanden (ik wilde namelijk een reserve exemplaar) zijn vergelijkbaar met die van een gangbaar huis, met een prijs van voor de crisis.”

Dat klinkt als een hele hoop geld. Maar als je kijkt naar de rekensom is zijn gedachtegang niet zo gek. De fotograaf gebruikt per beeld ongeveer 7,5 Polaroids en hij maakt zo’n 400 tot 500 beelden per jaar. Dat is op zijn minst 3 duizend Polaroids per jaar. Dat kost zo’n 50 duizend dollar.

Feinberg is nu eigenaar van ’s werelds grootste digitale kleurenachterwand, waarmee 10 megapixel foto’s kunnen worden gemaakt. Hij gebruikt de Maxback, zoals de achterwand genoemd wordt, als digitale preview van het uiteindelijke beeld op film.

Mitchell Feinberg maakt stillevens van luxe artikelen. Opdrachtgevers zijn onder meer Louis Vuitton en Zegna.

Bron: aPhotoEditor