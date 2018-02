Met de 25e Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie gaat Noorderlicht in op onze dubbelzinnige relatie met de natuur. In en om Museum Belvédère in Heerenveen wordt fotografische kunst gepresenteerd van een confronterende schoonheid, beelden die zich laten inspireren door een rijke traditie van natuurbeleving. IN VIVO wordt een hedendaags driedimensionaal natuuralbum met een twist, dat duidelijk maakt hoe zeer onze oprecht liefdevolle natuurbeleving wordt geregisseerd door de sociale en culturele constructies die erachter verscholen gaan.



Noorderlicht wil de bezoeker met IN VIVO bewuster maken van het feit dat de objecten van die beleving, van intieme achtertuinen tot verre natuurgebieden, ingrijpend door ons zijn beïnvloed of zelfs uit het niets gecreëerd. IN VIVO daagt uit en laat de beschouwer op een andere, gelaagde manier kijken naar het levende experiment dat wij natuur noemen.

De Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie 2018 vindt van 23 juni tot en met 23 september plaats. Samen met partnerorganisaties wordt dan een overkoepelend multidisciplinair project gecreëerd met actuele fotografie, andere beeldende kunsten en muziek.

Wereldwijde open oproep

Inzendingen voor IN VIVO worden verwelkomd tot 15 maart. Noorderlicht nodigt fotografen, verwante kunstenaars (video, digitale media) en curatoren uit om projecten voor te stellen. Wij verwachten:

* Een beeldselectie die een goed overzicht geeft van het voorgestelde werk. Er is daarbij geen vereist aantal beelden. Installaties met een enkel beeld zijn ook mogelijk. De resolutie dient minimaal 1500 pixels lange zijde te zijn. Inzendingen worden gedaan met losse beeldbestanden, geen pdf’s waarin beelden gecombineerd worden.

* Een tekst over het project, samen met relevante achtergrondinformatie (essays, recensies).

* Een synopsis van het project in ongeveer 100 woorden.

* Een beknopt CV, inclusief contactinformatie en website.

Het ontvangstadres is: pandora@noorderlicht.com. Grote bestanden graag via een filetransfer service, zoals WeTransfer. Er zijn geen kosten verbonden aan het inzenden.

IN VIVO wordt samengesteld als een mix van ingediende voorstellen en eigen research van de Noorderlicht curatoren. Naar verwachting nemen circa 40 kunstenaars deel. Inzenders krijgen een ontvangstbevestiging en daarna bericht over de keuzes.

Museum Belvédère Heerenveen

za 23 juni t/m zo 23 september

25e Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie

IN VIVO | de natuur van natuur

WWW.NOORDERLICHT.COM